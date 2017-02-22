Прокуратура отменила отказ заводить дело о нападении на мужа Соболь

Симоновская межрайонная прокуратура Москвы отменила решение Министерства внутренних дел России об отказе возбуждать дело о нападении на социолога Сергея Мохова – мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.

Защита Мохова намерена добиваться возбуждения уголовного дела в отношении как самого нападавшего, так и организаторов преступления, написала Соболь у себя в фейсбуке.

В конце января юристы движения "Открытая Россия" обжаловали отказ заводить дело о нападении, заявив, что полиция приняла это решение формально и преждевременно, без судебно-медицинского исследования и опроса свидетелей.

Нападение на главного редактора журнала "Археология русской смерти" Сергея Мохова произошло вечером 25 ноября 2016 года. Неизвестный вколол ему в ногу жидкость, состав которой не был определен. Учредитель ФБК Алексей Навальный связал нападение с расследованиями Соболь о деятельности бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина".