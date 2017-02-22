Бывшего заммэра Сыктывкара депортировали из США в Россию

Бывший заместитель главы администрации Сыктывкара Сергей Лученков был депортирован из США в Россию за нарушение миграционного законодательства. Он обвиняется в пособничестве при получении взятки бывшим мэром Сыктывкара Романом Зенищевым.

Лученков был задержан в аэропорту Внуково 22 февраля. Как сообщает "Интерфакс", в ближайшее время его доставят в изолятор в Сыктывкаре, после чего будет возобновлено судебное следствие по его делу.

Лученков был заочно арестован и объявлен в международный розыск в июле 2013 года. По данным следствия, Зенищев при пособничестве Лученкова получил в качестве взятки 10 миллионов рублей за незаконные действия при реализации в 2007 году одного из муниципальных контрактов.

В ноябре 2015 года Зенищев был приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей.

