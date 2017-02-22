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Общество

Пикет в поддержку Дадина у Верховного суда

Пикет в поддержку Дадина у Верховного суда
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Во время рассмотрения дела Дадина президиумом Верховного суда группа гражданских активистов провела пикеты в поддержку оппозиционера и за отмену статьи 212.1. Ранее Конституционный суд России постановил пересмотреть дело Дадина, но статью, по которой был осуждён Ильдар, признал соответствующей главному закону страны. Гражданские активисты и правозащитники уверены: пока статья "за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий" остаётся в Уголовном кодексе, конституционное право на мирный протест не будет соблюдаться.

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