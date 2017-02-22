В Петербурге приняли закон о встречах депутатов с избирателями

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправки к законопроекту, приравнивающему встречи депутатов с избирателями к митингам, которые предложил губернатор Георгий Полтавченко. Об этом в среду сообщает "Фонтанка".

Поправка разрешает депутатам встречаться с избирателями без согласования с городскими властями при условии, если мероприятие будет проходить в специально отведенном месте, а собравшихся будет не более 100 человек. Как сообщает издание, оппозиционным партиям не дали слово при утверждении поправок.

Первая версия законопроекта, приравнивающего встречи депутатов с избирателями к митингам, была принята 8 февраля. Губернатор Полтавченко предложил внести в законопроект поправки.

Депутаты из "Единой России" предложили его после митингов против передачи Исаакиевского собора РПЦ, в которых участвовали оппозиционные депутаты.