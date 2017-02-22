Узбекского журналиста выпустили после 18 лет тюрьмы

Узбекского журналиста и политзаключенного Мухаммада Бекжанова освободили из тюрьмы после 18 лет заключения. Бывшего редактора оппозиционной газеты "Эрк" арестовали в 1999 году и приговорили к 15 годам тюрьмы за публикацию и распространение запрещенной газеты, участие в политических протестах и планирование государственного переворота.

В 2012 году его должны были освободить по амнистии, но за год до этого против Бекжанова сфабриковали дело по статье "Неповиновение законным требованиям администрации учреждения исполнения наказания" и осудили еще на пять лет заключения. Бекжанов всегда отрицал обвинения и свою причастность к взрывам в Ташкенте в феврале 1999 года, за которые его арестовали. Правозащитные группы назвали обвинения политически мотивированными.

В сентябре прошлого года умер президент Узбекистана Ислам Каримов, который правил страной 27 лет. Его пост занял Шавкат Мирзиёев. Он уже амнистировал некоторых политзаключенных и врагов Каримова. Тем не менее аналитики не рассчитывают на серьезные изменения в политической сфере страны.