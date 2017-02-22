Список освобождающих от тюрьмы заболеваний расширят

Министерство юстиции России передало в правительство проект постановления, которое расширит перечень заболеваний, освобождающих от наказания в заключении. Об этом заявил министр юстиции Александр Коновалов.

В ведомстве рассказали, что новый список позволит смягчить наказание заключенным с тяжелыми заболеваниями. В него включены, например, кавернозный туберкулез легких, осложнения, вызванные антиретровирусной терапией ВИЧ, а также раковые заболевания во 2-й стадии. В предыдущую версию перечня входили опухоли в терминальной или 4-й стадии.

Новый документ заменит постановление 2004 года. В 2010 году его нормы распространили на подследственных, которые находятся в СИЗО. Это случилось после смерти в изоляторе юриста и аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.