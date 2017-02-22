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Новости

Полиция Швейцарии провела рейды по поиску исламистов

Ирак, Мосул

Ирак, Мосул

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В Швейцарии полиция провела рейды по поиску подозреваемых в террористической деятельности и обыскала несколько домов в южном кантоне Тичино. Одного человека задержали.

Более ста полицейских приняли участие в операции. В управлении генерального прокурора сообщают об открытии двух уголовных дел. Мужчин подозревают в поиске и вербовке людей для исламистов. Один из них - гражданин Турции. Второй имеет кроме турецкого ещё и швейцарское гражданство.

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