Полиция Швейцарии провела рейды по поиску исламистов

В Швейцарии полиция провела рейды по поиску подозреваемых в террористической деятельности и обыскала несколько домов в южном кантоне Тичино. Одного человека задержали.

Более ста полицейских приняли участие в операции. В управлении генерального прокурора сообщают об открытии двух уголовных дел. Мужчин подозревают в поиске и вербовке людей для исламистов. Один из них - гражданин Турции. Второй имеет кроме турецкого ещё и швейцарское гражданство.