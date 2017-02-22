Скотланд-Ярд впервые возглавит женщина – Крессида Дик

Скотланд-Ярд впервые за его 188-летнюю историю возглавит женщина.

Как объявило в среду британское МВД, комиссаром лондонской полиции станет 56-летняя Крессида Дик.

Она командовала спецоперацией после серии взрывов в Лондоне в июле 2005 года. Тогда случайно был убит 27-летний бразилец Жан-Шарль де Менезиш, которого полицейские по ошибке приняли за террориста.

Присяжные признали невиновной Крессиду Дик, однако родные погибшего призвали не назначать ее на столь высокую должность.



