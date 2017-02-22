Скотланд-Ярд впервые возглавит женщина – Крессида Дик

Скотланд-Ярд впервые за его 188-летнюю историю возглавит женщина.
Как объявило в среду британское МВД, комиссаром лондонской полиции станет 56-летняя Крессида Дик.
Она командовала спецоперацией после серии взрывов в Лондоне в июле 2005 года. Тогда случайно был убит 27-летний бразилец Жан-Шарль де Менезиш, которого полицейские по ошибке приняли за террориста.
Присяжные признали невиновной Крессиду Дик, однако родные погибшего призвали не назначать ее на столь высокую должность.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.