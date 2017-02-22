Франсуа Байру не будет баллотироваться в президенты Франции

Французский политик Франсуа Байру отказался баллотироваться в президенты и заявил, что на выборах поддержит центриста Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что лидер центристского "Демократического движения" (MoDem) Байру может в среду объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Он уже баллотировался на трех предыдущих президентских выборах.

По опросам, Макрон входит в тройку лидеров.

На первом месте по-прежнему Марин Ле Пен – лидер ультраправого "Национального фронта", депутат Европарламента. (В среду полиция задержала для допроса ее охранника и главу избирательного штаба в связи с расследованием данных о незаконном использовании средств Евросоюза.)

Согласно последним опросам, в первом туре выборов (23 апреля) одержит победу Ле Пен (26 процентом голосов), на втором месте может оказаться Макрон (22 процента), на третьем – кандидат от консерваторов Франсуа Фийон (21 процент). (Фийон, как и Ле Пен, замешан в финансовом скандале.) И Макрон, и Фийон имеют все шансы победить Ле Пен во втором туре голосования (7 мая).

