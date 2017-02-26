Век толп. Эфир в 18.05

Почему “Век толп” Сержа Московичи и “Восстание масс” Ортеги-и-Гассета стали самыми цитируемыми в среде российских аналитиков книгами после выборов американского президента? Стоит ли некритично относиться к классическим образцам анализа психологии масс ХХ века? Является ли стилистически окрашенным слово “популист”? Почему политологи, социологи и аналитики выборов разочарованы электоральным поведением масс? Оправдано ли пренебрежение элит к электорату? Обращение к страхам и угрозы национальной идентичности как поле для традиционализма, формирования новых правых, консерваторов и популистов. Левые и правые популисты: кто интереснее для исследователя? Работает ли образ Мелании Трамп на пользу супругу? Исчерпаем ли "колодец с монстрами" коллективного бессознательного?

Алексей Левинсон, профессор ВШЭ, зав.отделом социально-культурных исследований Левада-центра; Степан Гончаров, социолог Левада-центра; Екатерина Шульман, политолог, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС; Линор Горалик, писатель, исследователь моды и массовой культуры; Сергей Ениколопов, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, зав.кафедрой криминальной психологии факультета юридической психологии МГППУ.

Видеотрансляция в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова