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Владимир Путин ввел штрафы за отказ блокировать запрещенные сайты

Владимир Путин

Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин ввел штрафы за отказ блокировать запрещенные сайты. Закон, который вступит в силу через 30 дней, Путин подписал сегодня. Теперь провайдера, который не выполнил требования, могут оштрафовать на 100 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В последнее время российские власти уделяют повышенное внимание кибербезопасности. Министр обороны Сергей Шойгу сегодня рассказал, что в России существуют "информационные войска". Они будут заниматься контрпропагандой и защитой от хакерских атак.

Правозащитники называют российский интернет "несвободным". Организация "Агора", например, за прошедший год зафиксировала более 100 тысяч случаев ограничения свободы в рунете.

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