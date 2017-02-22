Победа или подачка?

Сегодня Верховный суд РФ постановил прекратить дело Ильдара Дадина в связи с отсутствием состава преступления. Новость о грядущем освобождении активиста вызвала всеобщее ликование.

Олег Лекманов

Ильдар Дадин на свободе! Это счастье, конечно! Поздравляю всех нас.

Alexey Krzyziewsky

Дадин свободен. Алилуйя.

Galina Yuzefovich

Не все на свете тьма

Константин Янкаускас

Безумно рад за Ильдара, за его жену Настю, за всех их родных и близких! Свободу всем политзаключенным!



Galina Timchenko

Впервые, кажется, во время утреннего совещалова редакция зааплодировала новостям. Пришел всем наш же пуш про Дадина. В ноябре мы опубликовали письмо Ильдара, которое нам передала его жена. Публикацию прочли 430 тысяч человек, перепечатали очень многие издания. Потом как-то все задвигалось. И сегодня вот такая новость. Приговор отменен, Дадин выходит на свободу. Ура. Как-то удивительно приятно, что мы немножко поучаствовали.

Vladimir Varfolomeev

Верховный суд постановил освободить Ильдара Дадина.

Понятно, что суть системы как таковой это не меняет, но всё равно очень радостно, когда приходят такие новости.

Екатерина Шульман

Верховный суд отменил приговор Дадину. А предыдущее решение КС говорит о том, что Дадин будет, скорее всего, первым и последним человеком, получившим по этой статье реальный срок.

Кох Альфред

Прекрасная новость. Слава героям!

П.С. Интересно, а вертухаям удалось с ним договориться, что он "все напутал" и "никаких пыток не было"? Очень хотелось бы, чтобы этого не случилось...

Впрочем, если это плата за свободу, то мы ведь не осудим его, верно?

Тут же, впрочем, возникли вопросы к тем, кто считал, что активист сидит "за дело".

Serg Mitrofanov

После освобождения Дадина надо спросить каждого, кто радовался его посадке и стоял за ее законность: а сейчас как? прозрение наступило или вы про себя думаете "Ах зачем мы прогнулись?"

#Вопросребром

Grigory Durnovo

Даже как-то не верится, что именно отмена приговора и освобождение, а не просто отправка дела на пересмотр. Теперь ждем собственно выхода из колонии.

А еще в таких случаях я иногда думаю о том, как при изменении обстоятельств будут рассуждать всякие провластные и привластные пропагандисты, да и просто доброхоты, любящие поговорить, что не все так просто, просто так не сажают, Украина, там, б*ндеровцы и так далее. Впрочем, опыт показывает, что пластинка у них меняется мгновенно.

Геннадий Смирнов

А вот теперь да, хотелось бы посмотреть в глаза гражданам, радостно хихикавшим вслед Дадину. Которые "а нечего нарушать закон", "сам нарывался" и "ничего, тюрьма-то жизни научит". Вот очень бы хотелось поглядеть в их мудрые, веселые глаза, исполненные уважения к закону и порядку. Хотя, нет, ничего там не увидишь. Ну их.

Многие не понимают, как такое чудо могло случиться.

Elena Kharitonova

И шо произошло?

Может за неимением телевизора я пропустила балет "Лебединое озеро" ?

Татьяна Мэй

Президиум Верховного суда о пересмотре дела Ильдара Дадина. Замгенпрокурора: приговор подлежит отмене, производство по делу подлежит прекращению, Дадина необходимо освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию.

Вот теперь верю, что прилетели инопланетяне.

Natalia Marshalkovich

Марсиане Кремль захватили, что ли?

Andrey Martynov

Так вот о чём будет сегодняшняя пресс-конференция NASA! :-)

Роман Попков на "Открытой России" приписывает свершившееся чудо самому Дадину.

Ильдар Дадин не утратил способность удивляться унижению. И свое удивление унижению он преобразовал в кипящую ненависть к унижению. В отличие от большинства из нас.

Эту кипящую ненависть к унижению он сохранил и за решеткой. Вот это его качество — ненавидеть любое унижение, быть бескомпромиссным — казалось нам — и старым олдскульным оппозиционерам, и остаткам той, постболотной общественности — чем-то самурайским, героическим, но бессмысленным. Это в лучшем случае. Или чем-то фриковским, «демшизовым» — это в худшем случае.

В итоге оказалось, что это и есть опасный, но единственно возможный способ победить. Удивляться унижению, кипеть от ярости и быть бескомпромиссным. Только так и появляется хотя бы шанс на победу. Ильдар сейчас именно благодаря этому и победил.

А мы, здравые, умные, хитрые, знающие некую подлинную цену всему — мы так и будет кочевать с одного мирного митинга на другой, из одной редакции в другую, оставляя после себя вакуум.

Ильдар, с освобождением. Ты преподал важный урок.

Для других комментаторов освобождение активиста стало свидетельством того, что давление со стороны общества и СМИ имеет силу.



Dmitry Gudkov

Ильдар Дадин освобожден. Верховный суд признал «ошибку», которая всем была очевидна с самого начала: даже формально административные протоколы не вступили в силу на момент приговора.

Это наша общая победа.

Лев Рубинштейн

Ильдар на свободе! Вот радость так радость! Никогда ничего не бывает напрасным. Давайте это всегда помнить!

Galina Timchenko

Простите, что-то не могу успокоиться. Смотрите, случай Дадина - идеальная иллюстрация того, как всё должно работать. Нам часто пишут: ну вот вы раскопали про Собянина и иллюминацию, про Лигу школ, про миллиарды патриарха, про платные дороги, про DdoS-атаки, про что-то еще, и что? какой смысл? Я всегда отвечаю, что это вообще-то цепочка, мы свое звено сделали - опубликовали, дальше по идее должны включаться другие институты и процессы. И если что-то не работает в этой цепочке, то это не повод не делать свою часть. Так вот, с Дадиным все сработало: история про пытки вызвала цепную реакцию, в которой сработали все. И человек (невиновный человек) на свободе.

Кирилл Шулика

Дадина освободят до 27 февраля, это хорошо, ибо сидеть ему не за что. Он своеобразный, мягко говоря, но сидеть ему не за что. То, что гражданскому обществу удалось вытащить из тюрьмы невиновного, огромная победа. Еще большая победа в том, что гражданское общество показало бессмысленность этой статьи УК. Несмотря на то, что Конституционный суд признал ее соответствующей Конституции, работать она не будет по примеру закона об обязательной регистрации блогеров в Роскомнадзоре. То есть по сути это победа и в истории с Дадиным, и в истории правоприменительной практики законодательного мусора.

Greg Yudin

Освобождение Дадина - прежде всего результат его собственной смелости и мужества его жены. Но в нем поучаствовал каждый, кто поддерживал Дадина против упырей.

Точно так же, как четыре года назад удалось отстоять Навального, теперь удалось отбить Дадина. Все мелкие соображения властного начальства - только его, начальства, способ объяснить себе, почему ему сейчас лучше отступить.

Общественное давление всегда дает результат. Иногда не сразу. Иногда везет меньше, иногда - больше. Но результат дает всегда - если не отступать.

Oleg Pshenichny

Решение об освобождении Дадина говорит о том, что не "всё бесполезно".

Надо не хныкать, а работать.

Katya Parkhomenko

общество все-таки сила, показывает нам судьба Дадина, правда?

Но далеко не все уверены в том, что именно общество сыграло в освобождении активиста решающую роль.

Семен Кваша

тут значительный элемент confirmation bias. иногда после большого общественного скандала власть идет на попятный. иногда не идет. Всякий раз, когда она идет на попятный, общество говорит: вот, смотрите, мы молодцы. Мы пошумели - и спасли чувака. но когда не спасли - мы из этого никаких особенных выводов не делаем. а на самом деле нет закономерности. или есть. нужны двойные слепые тесты, короче

Ostap Karmodi

В ленте все удивляются, как это Дадина отпустили.

Да ничего удивительного - Ходорковского и Толоконникову с Алёхиной тоже отпустили раньше. Но все они отсидели большую часть срока.

Дадин сидел больше двух лет - с начала февраля 2015. 10 месяцев под домашним арестом, остальное - в СИЗО и в лагере. Он должен был выйти в июле этого года.

Дадин был уже достаточно наказан, чтобы заставить людей задуматься - а стоит ли оно того, выходить на пикеты? Теперь пришло время проявить "милость" и "справедливость", заставить людей говорить об "оттепели".

Ходорковского и Пусси Райот отпустили перед олимпиадой, чтобы выбить козыри у тех, кто призывал на неё не ехать. Сейчас, вероятно, тоже что-то планируют. Возможно, договариваться об отмене санкций. Увидим.

Илья Вайцман

К сожалению, мне кажется, что не стоит рассматривать освобождение Ильдара Дадина как победу и прецедент. Увы. Безусловно, то что удалось его выцарапать (после того, как он отбыл 4/5 срока) очень хорошо, мои поздравления Ильдару, Анастасии и всем неравнодушным, но...

Это не наша победа, а их снисхождение. Существует это явление только в сцепке с киселевско-соловьевскими наездами на Милонова с Федоровым, "решением КС", гладкими согласованиями маршей памяти Б.Немцова, "удивлением Кремля" по поводу передачи Исаакиевского собора и прочими странными, на первый взгляд, явлениями.

Нет, это не "оттепель". И не мечтайте. Это, максимум, сталинское "головокружение от успехов" в Правде. "Патриоты и государственники" опьянели от крови и безнаказанности - и нарушили технологию "варки лягушек", погнали слишком большими темпами, так что народ заметил неладное и заворочался. Вот их и одернули - "поменьше огоньку, не торопитесь".

Процесс скатывания России в тоталитаризм самого гнусного пошиба не прекратился, и уж тем более не пошел вспять. Просто решили скорость слегка уменьшить, чтобы перевозимый в ад "контингент" не волновался.

Oleg Pshenichny

FB-аналитики подсказывают, что московские хрущёвки, закрытые брифинги с эмбарго, освобождение Дадина и ликвидация Чуркина - начало работы зловещих методологов Кириенко по перевыборам Путина.

Живём во время антиутопии. Возможно всё!

Fyodor Krasheninnikov

История освобождения и реабилитации Дадина напоминает мне старинный и весьма черный анекдот.

Май 1945 года, где-то в Австрии коммендант концлагеря собирает всех закюченных на построение на плацу и говорит им:

- Господа! Война окончена, мы проиграли, так что всем спасибо, все свободны!

Комментаторы напоминают и о том, что пытки в колониях продолжаются. Генпрокуратура РФ ранее отказывала в возбуждении дела о пытках в отношении Дадина и других заключенных в Сегежской колонии; теперь материалы дела направлены на дополнительную проверку.

Asmik Novikova

тут нужно не забывать, что сюжет с пытками - юридически самостоятельная история, не связанная с основным уголовным делом (кстати, неясно, что там с еще одним уголовным делом, которое на Дадина возбудили уже в колонии). По пыткам есть официальное разбирательство в России - СК в Карелии, есть жалоба в ЕСПЧ. ЕСПЧ дважды(!) принял срочные меры и Россия вот отчитывается. Так что тут не так все прямолинейно. Мы сами пока разбираемся. Новости по делу о пытках можно читать у нас на странице Фонд "Общественный вердикт" / "Public Verdict Foundation"

Vladimir Osechkin

Ильдара Дадина освободят, это хорошо. Но проблема пыток как была, так и остаётся актуальной. Уровень насилия и произвола зашкаливает, ежедневно приходится разбирать многие письма и жалобы на жестокое обращение, избиения и даже изнасилования, о чём пишу здесь и на Gulagu.net

Потому да, новость радостная, но Ильдар - один из сотен тысяч заключённых. Он к счастью выйдет, но другие там остаются. Их всех, зачастую без оснований, приговорили к срокам лишения свободы, не к пыткам и унижениям. Но в реальной жизни всё иначе. И им нужна наша с Вами поддержка и участие. Только всем миром можно избавить Россию от кровавого ГУЛАГа. Потому и ГУЛАГу - НЕТ!

Многие придерживаются мнения, что настоящей победой гражданского общества освобождение Дадина стало бы только в том случае, если бы заодно понесли наказание те, кто его посадил.

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Александр Фельдман

Да, если я правильно понял, то Дадина освободили за отсутствием состава преступления (!). Это не просто меняет дело в корне, но и даёт право снять с органов соответствующую финансовую компенсацию за все события с момента ареста.

Artur Gasparyan

Разумеется, что в теленовостях об этом сообщили крайне сухо, не с привычной патетикой истерик агитпроповских знатоков "анатомии протеста" и "пятой колонны". А человек 2 года НЕЗАКОННО просидел в тюрьме. Ожидать ли посадок тех, кто устроил политическое судилище над невинным активистом? Ау, верховный, конституционный суды... прокуратура, СК... вы как-то стыдливо промолчали на эту тему... Может, Песков что-то скажет? Он обычно так быстро на все реагирует... Не посыпет ли теперь прилюдно голову пеплом (сожжённой конституции, например)? Или подождёт реакции Хирурга сперва?

Аркадий Бабченко

Ну офигеть, конечно. Человек два года отсидел, его пытали, избивали, морили голодом, Анастасию не пускали на свидания, на два года жизнь близких Ильдара была превращена в ад, а теперь - "в действиях оппозиционера отсутствовал состав преступления".

И что? Где этот замечательный судья, который Ильдара посадил? Прокурор? Следаки? Центр "Э"?

Ну, давайте, ребят, сказали "а" - скажите и "б". Если состав преступления отсутствовал, то всю эту *****братию - на нары. За халатность. Как минимум.

А то замечательная практика, конечно - ой, извините, ошибочка вышла, ваш муж был невиновен, мы его случайно расстреляли. Виновному объявлен выговор.

Нахер. Сажать.

Alexei Sukhoverkhov

Я искренне рад за Ильдара Дадина, которого оправдал Верховный суд. Он действительно был абсолютно невыиновным человеком, находящимся в застенках реэижима.

Но это решение никак не снимает с действующей власти ответственности за тех, кто тем не менее до сих пор остается в заключении. А тем более за тех, кого вернуть, к сожалению, уже не возможно.

А еще, раз уж Дадин не виновен, то мне кажется, было бы справедливо отправить в лагерь на его место тех, кто вынес незаконный приговор. Включая, разумеется, и судью, и сотрудников силовых структур, и охрану зоны, которая, как выяснилось, все это время послушно выполняла незаконные приказы.

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Алхас Абгаджава

#ИльдарДадин был взят под стражу в декабре 2015 года. Еще тогда всем было понятно, что он осужден неправсудно, несправедливо и необоснованно. Сегодня, спустя год и более двух месяцев, эта очевидность дошла до Верховного суда. Очень рад за Ильдара и Настю. Но самая сильная эмоция сейчас у меня - негодование. Я хочу и требую возбуждения уголовного дела по ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной отвественности), по ст.301 (незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей) и ст. 305 (вынесение заведомо неправосудного приговора). Все судьи, принимавшие решения по Дадину, должны быть лишены статуса, а потом привлечены к уголовной ответственности вместе со следователями и прокурорами. Иначе, это не победа, а подачка.((

Александр Фельдман

Логичным финалом истории было бы привлечь к достодолжному ответу как посадивших Ильдара сволочей в мундирах и мантиях, так и шушеру, "сторожившую" его в Карелии. Но на такую роскошь рассчитывать покамест не приходится.

З.Ы. Чудновец и Соколовский следующие. Ждем.

Помимо блогера, который сидит за ловлю покемонов в церкви, и воспитательницы детсада, отбывающей наказание за перепост, комментаторам вспомнились и другие политические дела последнего времени – в том числе дело Марка Гальперина, осужденного по той же статье 212.1.

Глеб Морев

Интересно, почему в случае с Дадиным решили поворотить, а в случае с перепостами, не менее безобидными, продолжают давить.

Lev Yampolsky

Ильдар Дадин еще не на свободе. Но в понедельник, говорят, будет.

Решение Верховного суда безусловно совершенно возмутительное и противозаконное. Вместо того чтобы признать антиконституционной всю 212.1 целиком, они отпускают Дадина по техническим причинам - открываю дорогу дальнейшим преследованиям граждан за пользование своими конституционными правами.

Olga Shepeleva

Если я все правильно помню, есть еще как минимум одно уголовное дело по дадинской митинговой статье. Интересно, его сейчас прекратят или нет?

Екатерина Шульман

И вот это тоже хотелось бы понять. Индивидуальный случай - это важно, но правоприменительная практика важнее, ибо она для всех.

Katya Parkhomenko

А дело Марка Гальперина закроют?

Виктория Даниленко

А Мохнаткина нельзя как-нибудь вытащить? Ну или хотя бы попытаться...

Свои выводы сделали и "охранители".

Борис Межуев

Дадина освободили, потому что о нем все это время говорили либералы. И слава Богу, что освободили, конечно. Об Удальцове в общем никто ничего не говорил, и он будет сидеть весь срок. Я даже не о либералах, они защищают своих, но ведь есть Академия наук, народный Собор, армия, КПРФ... Так что Шафаревич Шафаревичем, а вывод то прост - если хочешь свободы, присоединяйся к "малому народу"...

Жена Ильдара Дадина Анастасия Зотова сообщила телеканалу "Дождь", что надеется уехать из России:

Я надеюсь, мы с Ильдаром не будем жить в России, потому что я боюсь, что его освободят, а на следующий день опять арестуют. Я уже видела, как это бывает, когда человека ни за что сажают и ни за что подвергают пыткам. Я так больше не хочу.

Андрей Мальгин

А вот это она зря сказала, Во-первых, он еще не вышел. Во-вторых, даже когда он выйдет из зоны, это не значит, что ему разрешат покинуть Большую Зону, то есть страну. О таких вещах, как планы отъезда, нельзя сообщать заранее.

Однако вероятность, что Дадину удастся уехать, все же есть. Оппозиционный блогер Аркадий Бабченко, покинувший на днях Россию в связи с угрозой преследования, считает, что власти выгодно, когда ее критики уезжают. В интервью "Открытой России" он напоминает о других активистах, которых "выдавили" из страны:

...Нужно помнить, что сейчас ведь новый тренд сформировался. Власти не хотят устраивать массовых репрессий с множеством реальных посадок, чтобы было много воплей в мире и «про нас опять сказали по „Би-би-си“». Они стараются выдавливать всех инакомыслящих. Либо намеками дают понять, что лучше уехать, либо прямо говорят, что лучше уехать. Но, конечно, если ты с пятого раза не понимаешь, тебя в конце концов посадят.

Например, в случае с Петром Павленским я с вероятностью 50/50 допускаю, что была провокация с целью выдавить его из страны. Похожая ситуация была ранее и с Адагамовым, которому пытались шить дело по «педофилии». Они уголовные дела такой направленности вообще любят — чтобы человек уж точно уехал и не возвращался. Недавно Александру Сотнику тоже говорили, что ему лучше уехать, и он уезжал в Грузию — сейчас, правда, вернулся. Властям просто нужно, чтобы все, кто им не нравится, покинули страну, их это устроит.