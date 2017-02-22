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Грани времени

Дадин свободен, маршу Немцова – быть. Эфир в 21:05

Россия. Борис Немцов на одиночном пикете. Москва, 07.12.2011

Россия. Борис Немцов на одиночном пикете. Москва, 07.12.2011

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Обсуждают Анастасия Зотова, Надежда Митюшкина, Лев Пономарев, Сергей Шаров-Делоне

Верховный суд России 22 февраля постановил прекратить дело Ильдара Дадина в связи с отсутствием состава преступления. Дадина – освободить.

Активист был осужден на 2,5 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий. В начале месяца Конституционный суд России, рассмотрев жалобу защиты Дадина на статью 212.1, признал саму статью соответствующей основному закону страны, однако дело в отношении оппозиционера постановил пересмотреть и внести изменения в Уголовный кодекс.

В понедельник исполнится два года со дня убийства в центре Москвы оппозиционного политика Бориса Немцова. Накануне этой даты – 26 февраля – в столице пройдет марш его памяти. В минувшую пятницу организационный комитет акции принял предложение мэрии Москвы о проведении шествия по прошлогоднему маршруту – по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

Об освобождении Ильдара Дадина и марше памяти Бориса Немцова говорят правозащитники Лев Пономарев, Сергей Шаров – Делоне, жена Ильдара Дадина Анастасия Зотова, член оргкомитета Марша памяти Бориса Немцова Надежда Митюшкина.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.

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