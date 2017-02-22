Сенатор и конгрессмен США призвали поставлять Украине боевое оружие

Два американских законодателя считают необходимым поставлять Украине боевые вооружения, чтобы она смогла лучше защищать себя от сепаратистов, которых поддерживает Россия.

В интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Киеве сенатор Ричард Дурбин и член Палаты представителей Майкл Куигли выразили мнение, что президент России Владимир Путин продолжает курс на конфронтацию с Украиной.

Дурбин особо отметил указ Путина о признании законности "паспортов" и других документов, выданных жителям тех районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируют сепаратисты.

Майк Киугли заявил, что боевое оружие необходимо Украине, поскольку она противостоит "силам, превосходящим её в техническом отношении".

Сенатор и конгрессмен обещали обратиться с соответствующим предложением к Конгрессу.

На днях вице-президент США Майкл Пенс и американский представитель при ООН Никки Хейли выразили решительную поддержку Киеву и обвинили Россию в агрессивных действиях в Донбассе.

Россия отрицает какую-либо причастность к конфликту на востоке Украины.

До сих пор Вашингтон оказывал Киеву только военно-техническую и консультативную помощь.