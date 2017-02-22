Открыты семь экзопланет, похожих на Землю

Астрономы открыли 7 экзопланет размером с Землю.

Как объявили 22 февраля в космическом управлении США (NASA), они вращаются вокруг одиночной звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея - в 40 световых годах от Солнечной системы.

Три из них могут быть обитаемы. Так, на них могут существовать океаны воды, атмосфера.

По словам главы исследовательской группы Льежского университета (Бельгия) Мишеля Жийона, впервые обнаружены несколько однотипных планет в одной системе, это - самое значительное открытие за последние 14 лет.

