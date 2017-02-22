Снова не инопланетяне

Пресс-конференция американского аэрокосмического агентства NASA не оправдала напряженных ожиданий: сенсации не произошло, инопланетяне не найдены. Исследователи сообщили об открытии еще четырех планет за пределами Солнечной системы –​ такие объекты называют экзопланетами. Теоретически, на них может быть жизнь, хотя на самом деле это маловероятно.

Обнаруженные экзопланеты находятся в звездной системе далекого и тусклого "красного карлика" под названием TRAPPIST-1. Ранее у той же звезды уже успели найти три планеты – они похожи по размерам на Землю, и одна из них, вероятно, лежит в так называемой обитаемой зоне – на подходящем удалении от местного светила, чтобы на их поверхности могла существовать жидкая вода, что является необходимым условием для развития хоть сколько-нибудь сложной жизни, подобной земной.

Четыре планеты, о которых было объявлено в среду 22 февраля, тоже близки по размерам к Земле, и две из них лежат в обитаемой зоне. Других систем, в которых были бы сразу три относительно похожих на Землю планеты, мы пока не знаем.

Если планеты системы TRAPPIST-1 по своим геометрическим параметрам похожи на нашу, то звезда, вокруг которой они обращаются, мало напоминает Солнце. Это "красный карлик", масса которого – около 8 процентов от массы Солнца, светимость – почти в 2 тысячи раз меньше светимости Солнца, а по радиусу он больше напоминает Юпитер. Орбиты планет расположены очень близко к маленькому светилу, их периоды обращения, то есть продолжительности местного “года”, составляют от двух до нескольких десятков суток. Близки орбиты и друг к другу: авторы исследования отметили в ходе пресс-конференции, что с каждой из открытых планет должен открываться прекрасный вид на другие – примерно, как мы можем наблюдать Луну с Земли.

Многие были готовы поверить, что ученые объявят о первом контакте с инопланетянами

Громкий анонс – “Открытие за пределами Солнечной системы” – и некоторая помпа, с которой преподносило предстоящую пресс-конференцию NASA, вызвали ажиотаж (одновременно трансляцию с мероприятия на официальном сайте NASA смотрели около 50 тысяч человек). Многие были готовы поверить, что ученые объявят о первом контакте с инопланетянами. В действительно это, безусловно, важное открытие можно назвать сенсацией с натяжкой. Обнаружение планет за пределами Солнечной системы – крайне сложная техническая задача, такие объекты слишком малы и не имеют собственного излучения. Но с развитием астрономических инструментов, прежде всего запуском орбитальных телескопов, мы начинаем открывать новые экзопланеты все чаще. Например, в августе прошлого года было объявлено об открытии такой планеты в системе ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, и тоже в обитаемой зоне. Проксима Центавра, к слову, находится на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца – почти в 10 раз ближе, чем TRAPPIST-1, лететь до которого со скоростью света пришлось бы 39 лет. Всего же на сегодняшний день мы знаем около трех тысяч планет у других звезд – и не сомневаемся, что остальных, еще не открытых экзопланет, во Вселенной невообразимо много, причем внушительная доля из них похожа на нашу родную планету.

Сергей Попов, астрофизик, ведущий научный сотрудник Государственного асторномического института имени Штернберга (ГАИШ МГУ), объясняет, что именно в этом контексте сегодняшняя новость имеет особое значение:

– Если мы хотим искать планеты с массой, как у Земли, с радиусом, как у Земли, в формальной зоне обитаемости, – то это открытие говорит, что их очень много, потому что звезда, у которой обнаружены новые экзопланеты, принадлежит к одному из самых распространенных, самых многочисленных типов звезд. То, что там нашлось сразу несколько подходящих планет, означает, что в природе это встречается очень часто.

Планеты системы TRAPPIST-1 попадают не в топ-10, а, может быть, только в топ-20 кандидатов

Условия в системе TRAPPIST-1 не слишком приветливы для жизни даже на планетах, формально попавших в обитаемую зону. Такие маленькие звезды обычно очень активны, регулярные мощные вспышки на близком светиле губительны для всего живого, особенно на планетах со слабым магнитным полем, что, скорее всего, относится и к открытым экзопланетам. Кроме того, планеты системы TRAPPIST-1 повернуты к своему солнцу все время одной и той же стороной, там не происходит смены времен года, а это не очень хорошо сказывается на климате.

- Простейшая жизнь, конечно, может где-то спрятаться, и достаточно, чтобы у планеты был океан, хотя бы тонкий слой воды защитит от всего вредного, но у высокоорганизованной жизни, которая успела выйти на сушу, скорее всего, у таких звезд будут проблемы. С точки зрения перспектив поиска жизни во Вселенной нам скорее интересны не такие легкие звезды, а что-то более похожее на Солнце, – рассуждает Попов.

Существование жизни на конкретной экзопланете – пока вопрос абсолютно умозрительный. Имеющиеся инструменты дают слишком мало информации о таких маленьких и далеких объектах, мы даже не можем различить, есть ли там атмосфера. Но это скоро должно измениться, объясняет Сергей Попов:

– Следующее поколение телескопов, космический телескоп Джеймса Уэба, который должен быть запущен уже в следующем году, большие наземные телескопы, которые заработают лет через 5-7, смогут исследовать атмосферу маленьких планет, похожих на Землю. И к этому времени нужно набрать хороший список кандидатов. На мой взгляд, планеты системы TRAPPIST-1 попадают не в топ-10, а, может быть, только в топ-20 таких кандидатов.

Попов сравнивает обсуждение жизни на экзопланетах с выбором спутника жизни исключительно по росту, весу и возрасту. Все это, конечно, тоже полезно знать, но хочется увидеть хотя бы фотографию.

Открытие, о котором было объявлено нынче, – не “зеленые человечки”, но оно говорит о том, что мы постепенно прозреваем. Вероятность того, что если во Вселенной все-таки существует другая жизнь, то мы сможем ее разглядеть, быстро растет.

Открытие, о котором было объявлено нынче, – не “зеленые человечки”, но оно говорит о том, что мы постепенно прозреваем

Стоило ли это такого громкого представления? “С одной стороны, НАСА делает огромную работу, и критиковать их не хочется, с другой стороны, такое ощущение, что у них просто есть план по пресс-конференциям, и одна должна быть пройти в первом квартале года – вот они и ищут что-нибудь подходящее в это время, – иронизирует астрофизик Сергей Попов. – Это очень хороший результат, но не сказать, что из ряда вон выходящий, совершенно не сравнимый с обнаружением гравитационных волн, бозона Хиггса или первой экзопланеты”.