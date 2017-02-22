"Краснодар" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Сыграны ответные матчи 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".

"Краснодар" в Стамбуле сыграл вничью с турецким "Фенербахче" 1:1. После домашней победы 1:0 российский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Такого же успеха добился "Манчестер Юнайтед", победивший в гостях Сент-Этьен 1:0 (счет матча в Манчестере 3:0). "Шальке-04" дома сыграл вничью с ПАОК 1:1, но в гостях немецкий клуб выиграл 3:0 и также вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Остальные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 23 февраля