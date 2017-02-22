Президент Радио Свобода Томас Кент приветствовал освобождение Худайберди Аллашова

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент привествовал освобождение туркменского журналиста, сотрудника нашей медиакорпорации Худайберди Аллашова.

Вместе с тем, Кент вновь призвал освободить другого корреспондента Туркменской службы нашей медиакорпорации - Радио Азатлык Сапармамеда Непескулиева. В 2015 году он был приговорён к трём годам тюрьмы по обвинению в хранении наркотиков.

В заявлении Томаса Кента говорится также, что в Туркмении и других странах журналисты нашей медиакорпорации подвергаются угрозам и преследованиям только за то, что сотрудничают с Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Ранее в среду Радио Азатлык стало известно, что Аллашов и его мать получили по три года условного наказания по обвинению в хранении жевательного табака и были отпущены из-под стражи 15 февраля. Сейчас они находятся дома в городе Куня-Ургенч, на севере Туркмении. За ними установлено наблюдение, им запрещено пользоваться какими-либо средствами связи.

Томас Кент уже не раз осуждал туркменские власти за преследование независимых журналистов.

