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Новости - спорт

"Ювентус" и "Севилья" одержали победы в плей-офф Лиги чемпионов

Football - FC Barcelona v Juventus - UEFA Champions League Final - Olympiastadion, Berlin, Germany - 6/6/15 Juventus' Paul Pogba and Patrice Evra in action with Barcelona's Lionel Messi REUTERS/Fabrizio Bensch

Football - FC Barcelona v Juventus - UEFA Champions League Final - Olympiastadion, Berlin, Germany - 6/6/15 Juventus' Paul Pogba and Patrice Evra in action with Barcelona's Lionel Messi REUTERS/Fabrizio Bensch

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Сыграны первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".

"Ювентус" в гостях победил "Порту"2:0. Голы забили Пьяца и Данни Алвес.

В другом матче "Севилья" на своем поле выиграла у "Лестера" 2:1. Голы забили: у "Севильи" – Сарабиа и Корреа, у "Лестера" – Варди.

Ответные матчи состоятся 14 марта.

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