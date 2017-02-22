"Ювентус" и "Севилья" одержали победы в плей-офф Лиги чемпионов

Сыграны первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".
"Ювентус" в гостях победил "Порту"2:0. Голы забили Пьяца и Данни Алвес.
В другом матче "Севилья" на своем поле выиграла у "Лестера" 2:1. Голы забили: у "Севильи" – Сарабиа и Корреа, у "Лестера" – Варди.
Ответные матчи состоятся 14 марта.
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