Рейхстаг шаговой доступности

В России построят копию Рейхстага, и это не шутка.

Открываем, к примеру, "Интерфакс" и читаем:

В парке "Патриот" в Кубинке строится здание Рейхстага, которое смогут штурмовать юноармейцы, сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, выступая в Госдуме РФ.

"В парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место", - сказал Шойгу.

Он отметил, что также в парке "Патриот" построена полноразмерная партизанская деревня. "В ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита", - сказал Шойгу.

Он добавил, что в парке завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, чтобы люди могли почувствовать атмосферу жизни в этих условиях.

Видимо, это тот случай, когда "Цитатам Свободы" остаётся лишь выступить в жанре "соцсети высмеяли".

Илья Крамник:

Анатолий Эдуардович (Сердюков - РС). Вернитесь, пожалуйста, и наругайте там всех.

Иван Преображенский:

На заметку моим немецким френдам. Если увидите юношей с винтовками в центре Берлина - не удивляйтесь. Они просто Рейхстаг перепутали.

Михаил Виноградов:

Как там у классиков? "А я все поезда под откос пускаю..."?

Илья Красильщик:

Надо, конечно, не здание Рейхстага строить, а руины здания Рейхстага, будет более идейно (впрочем, Шойгу сказал, что здание будет построено «не в полном виде», так что мб правда руины)

Зураб Читая:

21-й век на дворе, а эти ополоумевшие <идиоты> строят Рейхстаг для тренировок ЮНАРМЕЙЦЕВ. А оборону Козельска не пора начать тренировать?

Роман Зайцев:

Гестапо давно функционирует, теперь Рейхстаг построим и заживем!



Олег Пшеничный:

После истории с надувным Рейхстагом начинаешь доверять всяким социопсихологам и антропологам, например тем, которые придумали штуку про карго-культ среди диких племен океанических архипелагов.

Александр Рыклин:

А по вторникам в парке "Патриот" будут проводиться исторические реконструкции расстрела польских офицеров в селе Катынь, а по четвергам посетители парка смогут воочию наблюдать действия заградотрядов НКВД...

Павел Шехтман:

Еще нужно построить Рейхсканцелярию, а под ней бункер - и заняться реконструкцией... Тока метро не затапливать!

Борис Цейтлин:

Одного Рейхстага в Подмосковье мало. Нужна программа "Рейхстаг шаговой доступности"

Лев Рубинштейн:

В общем, то ли "по Рейхстагу - огонь!", то ли "Егоров-Кантария" с советским флагом на "огоньковской" фотографии. Ну, что-то, в общем, из советского детства.

Но в целом правильно, конечно.

А какие же ещё "модели зданий" и " конкретные места" из истории тут подойдут для "тренировок юнармейцев"?

Бастилия, что ли? Или, что ли, Берлинская стена? Да и гораздо ближе можно отыскать некоторое "что попало"

Всякое, конечно, может быть...

Николай Травкин:

...Верное решение! Уж если на Рейхстаге руку набьют, то дворцы на Рублёвке юноармейцы будут разносить в щебень легко! А то, что именно с них они и начнут - нет сомнений.

Даниил Коцюбинский:

Интересно, что скажет Владимиру Путину на этот счёт Ангела Меркель, которую он так и норовит при случае поцеловать в щёчку?

Фёдор Крашенинников:

Лучше бы они построили действующую модель бундестага, чтоб молодежь училась демократии и парламентаризму, рано или поздно пригодится.

Алексей Ковалёв:

Сначала в России построят копию Рейхстага в парке "Патриот". Потом вокруг него построят копию Кройцберга. Потом построят копию парламентской республики, раздельного сбора мусора и феминизма. Правильно мыслит Шойгу.