Умер актер театра и кино Алексей Петренко

Умер советский и российский актер театра и кино Алексей Петренко. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Петренко было 78 лет. Причина смерти не уточняется.

Алексей Петренко окончил Харьковский театральный институт. Свою актерскую карьеру он начал в 1961 году в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, куда попал по распределению. Потом он играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе, в Ленинградском театре им. Ленсовета, в Московском драматическом театре на Малой Бронной и других московских театрах.

На счету у актера более 70 ролей в кино. В частности, он играл в фильмах "Жестокий романс", "Узник замка ИФ", "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Сибирский цирюльник","Доктор Живаго", "Похороните меня за плинтусом", "Утомленные солнцем 2", "12".

26 марта Алексею Петренко должно было исполниться 79 лет.