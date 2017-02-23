Задержан лидер движения против рабства Олег Мельников

В городе Красногорске Московской области в среду полиция задержала по подозрению в организации незаконной миграции Олега Мельникова - лидера движения против рабства "Альтернатива", защищающего права трудовых мигрантов от злоупотреблений со стороны работодателей. Об этом сам Мельников сообщил "Медиазоне".

По его словам, полицейские заполняли документы для возбуждения уголовного дела. По статье об организации незаконной миграции ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В отделение полиции также доставили еще одного активиста движения и четверых рабочих, граждан Украины, Узбекистана и Таджикистана, которых, по словам Мельникова, активисты вызволили из трудового рабства. Рабочие находились в приюте, созданном "Альтернативой" в одном из складских помещений и ждали восстановления документов, когда туда приехали сотрудники правоохранительных органов.

Олег Мельников— участник движения в защиту Химкинского леса, фигурант так называемого"Болотного дела". Движение "Альтернатива" стало известно после освобождения в 2012 году 11 человек, которых держали в рабстве хозяева магазина в московском районе Гольяново. По данным волонтеров движения, всего они за время своей работы оказали помощь около 500 человек, попавших в трудовое рабство.