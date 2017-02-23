В Петербурге прошла акция памяти погибших на Майдане

В Санкт-Петербурге около 40 человек с букетами цветов собрались вечером 22 февраля у станции метро "Чернышевская". Оттуда они отправились пешком на улицу Бонч-Бруевича, к консульству Украины. По словам одного из организаторов акции, члена петербургского "Молодежного "Яблока" Ильи Смирнова, для его единомышленников нет ничего ценнее человеческой жизни, поэтому они устраивают акцию памяти "небесной сотни" уже третий год. 22 февраля выбрано не случайно – именно в эти февральские дни случилось обострение на Институтской улице, появились снайперы, пролилась кровь.

Когда группа активистов шла по Шпалерной улице, за ними следом поехала полицейская машина, у Смольного к ней присоединилась еще одна, на месте проведения акции их уже было не менее пяти. Возле консульства Украины людей с цветами поджидала группа активистов с флагами Новороссии. Из этой группы доносились оскорбительные выкрики, они демонстративно снимали идущих на видео, светя им в глаза яркими лампами. Однако, полиция не допустила столкновений, молодые "яблочники", присоединившиеся к ним активисты петербургской "Солидарности" и просто гражданские активисты возложили цветы и зажгли свечи у ограды консульства. Пришла туда и известная петербургская гражданская активистка, художница Елена Осипова с плакатом, на котором были изображены 100 летящих в небо журавлей – именно в журавлей, по мнению художницы, превратилась павшая на Майдане "небесная сотня". В другой руке художница держала петербургский пейзаж, символический дар Украине.

Люди, стоявшие под флагами Новороссии, вели себя довольно агрессивно, спрашивали, почему те, кто возлагает цветы к ограде консульства, не хочет вспоминать детей Донбасса, погибших от обстрелов с украинской стороны. Участники акции скандировали "Слава Украине, героям слава!" и "Россия будет свободной!". В ответ их противники начали скандировать "Слава России!", но полицейские пригрозили, что заберут крикунов с обеих сторон и потребовали не превращать акцию памяти в митинг. Несколько полицейских почти все время держались между двумя враждебными группами, в результате акция памяти закончилась мирно.