КНДР: ответственность за смерть Ким Чен Нама несёт Малайзия

Малайзия объявили в розыск по линии Интерпола четырех подозреваемых в причастности к смерти Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

Объявленные в розыск являются гражданами Северной Кореи, заявил глава полиции Малайзии Кхали Абу Бакар.

Накануне малайзийская полиция назвала имена двух граждан КНДР, которые разыскиваются в рамках расследования дела о гибели брата лидера Северной Кореи. Это северокорейский дипломат и сотрудник государственной авиакомпании.

С момента смерти Ким Чен Нама в Куала-Лумпуре 13 февраля задержаны четыре человека, в том числе один гражданин Северной Кореи. По предварительным данным, Ким Чен Нама отравили в аэропорту, когда он направлялся из Малайзии в Макао.

Пхеньян раскритиковал действия властей Малайзии заявив, что Куала-Лумпур "несет наибольшую ответственность за смерть гражданина КНДР, обладавшего дипломатическим паспортом, в международном аэропорту", передает ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Также ЦТАК выражает уверенность "в причастности Сеула" к убийству. При этом имя и родственные связи погибшего в сообщении агентства не называются

Кроме того власти Северной Кореи обвинили Малайзию в желании придать "политическую окраску" делу о передаче тела Ким Чен Нама. Власти Малайзии отказываются выдавать тело напрямую представителям посольства Северной Кореи.

КНДР требует совместного расследования и предлагает направить "группу квалифицированных юристов", передает Reuters.

