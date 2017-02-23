В Ираке правительственные силы начали штурм аэропорта Мосул

Правительственные силы Ирака начали в четверг штурм аэропорта Мосула и военного лагеря Эль-Газлани к западу от аэропорта. Об этом сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".

Аэропорт Мосула и база Эль-Газлани, расположенные к югу от города, - первая линия обороны боевиков группировки "Исламское государство" (запрещенной в России) в западной части города. В операции по возвращению контроля над аэропортом участвует полиция Ирака совместно с силами быстрого реагирования МВД.

Поддержку наземным формированиям оказывает правительственная авиация и ВВС международной коалиции во главе с США. Огонь по укреплениям джихаддистов в аэропорту Мосула ведет артиллерия с высоты Альбу-Сейф, отбитой у боевиков 20 февраля.

Наземная фаза операции по освобождению второго по величине города Ирака, более двух лет удерживаемого ИГ, началась 17 октября прошлого года.