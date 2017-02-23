Срубить денег влегкую

Российский закон о ликвидации казино и создании отдельных удаленных игорных зон помог хакерам из Санкт-Петербурга зарабатывать до 250 тысяч долларов в неделю. Когда в 2009 году в стране стали закрывать игорные заведения, программисты по дешевке приобрели несколько автоматов одной из компаний. Машины не создают абсолютно случайных чисел, а потому, изучив алгоритм их работы, хакеры получили ключ к выигрышам.

Теперь казино по всему миру не знают, как бороться с мошенниками. Они могут зайти в любое заведения и сорвать куш. Поймать ребят очень сложно. А менять все автоматы взломанной фирмы – дорого. В 2014 году полиции США удалось задержать троих программистов-взломщиков. Но их последователей это не остановило. И пока питерские хакеры обманывают казино всего мира, игорный бизнес в России тоже, похоже, что блефует.

Блеф №1. Казино в России есть только в игорных зонах

Согласно закону, организация и проведение азартных игр в нашей стране сегодня разрешена только в пяти зонах, включая аннексированный Крым. Но время от времени в новостях рассказывают, как правоохранительные органы нашли и ликвидировали то или иное нелегальное казино. Последняя такая история в Москве была в апреле 2016 года, когда закрыли игорный зал на Пресненской набережной. Он находился в апартаментах жилого комплекса "Город столиц". В квартире уместилось все: и три стола для игры в покер, и три рулетки, и "однорукие бандиты".

Пробуем самостоятельно найти подпольные казино в Москве, и без особых усилий выходим на сайт в интернете.Здесь собраны адреса не менее пятидесяти игорных заведений столицы. Согласно копирайту, сайт работает с 2009 года, обновлялся последний раз в 2017-ом. Значит, данные актуальные. Большинство адресов – в центре. Пытаемся выяснить, действительно ли здесь все еще слышны звуки игровых автоматов.

"Некоторые крупные казино закрывались лишь на время. Сейчас снова работают, часть просто переехала. Конечно, народу там уже не так много, но все "свои" в курсе", – рассказывает один из посетителей подпольных клубов Георгий К.

В квартире 500 квадратных метров собирались в основном "уважаемые игроки", чтобы поиграть в покер

Мы поговорили с тремя молодыми людьми, которые ходят в нелегальные казино. Между собой они не знакомы. Но каждый утверждает: в Москве их полно. Можно выделить три типа заведений. Одни открываются в дорогих квартирах в центре столицы или в элитных жилых комплексах. Так, как минимум до лета 2016 года такое заведение работало на последнем этаже одного из домов на Новом Арбате. Сейчас они не закрылись, а переехали: владельцы таких мест стараются менять локации. В квартире 500 квадратных метров собирались в основном "уважаемые игроки", чтобы поиграть в покер. "Уважаемыми» называют владельцев клуба и их друзей, которые обычно не играют меньше, чем на 200 тысяч рублей. Здесь же были и рулетки, и игровые автоматы. Попасть можно было только через знакомых, и, конечно, только если у тебя есть деньги.

"Один раз меня позвали в частный дом недалеко от бизнес-центра на Тульской. Тоже практически полноценное казино. Но там почти все были кавказцы. Я с ними потусовался, поиграл, ставки у них поменьше. Весело, конечно, но больше я туда не хочу. Там своя компания", – сравнивает два места Артур Г.

Чтобы тебя впустили, у тебя должны быть фишки их казино. И плюс ты проходишь через два поста охраны

Второй тип – казино, открытые на месте старых заведений, которые когда-то работали легально. Часть прикрывается букмекерскими конторами, лотерейными клубами. Занимать все помещение полностью им уже нет смысла: посетителей значительно меньше. Поэтому открыта пара комнат. Как правило, одна – легальная, где делают ставки, играют в лото. Через нее проход в подпольную часть, о которой, опять же, можно узнать через знакомых или интернет. Иногда вместо "одноруких бандитов" стоят электронные терминалы с тем же набором игр. В случае проверки их можно просто отключить от электричества.

Третий тип – казино в подвальных помещениях, на цокольных этажах, в которые точно не попадешь, случайно открыв не ту дверь. Путь к ним лежит через подворотни, дворы, заборы, а на входе буквально нужен "пароль".

"Чтобы тебя впустили, у тебя должны быть фишки их казино. И плюс ты проходишь через два поста охраны. Так они фильтруют людей", – рассказывает Георгий К.

Есть одно правило, про которое сказал каждый собеседник: "Где бордель, там и казино"

Это еще одно место на Новом Арбате. На входе обязательно нужно купить фишек не менее чем на 150 тысяч рублей. Не обязательно оставлять их всех здесь. Но за обмен фишек обратно на деньги берут комиссию 1,75 процента. По рассказам нашего собеседника, сюда иногда приходят наши футболисты. В целом публика – очень богатые люди. Игры есть на любой вкус: от покера и блек-джека до классических игровых автоматов.

Как минимум три казино из списка на сайте работают. Выходит, что их адреса доступны каждому. Иногда просто нужно приложить немного усилий, чтобы найти вход. Но есть одно правило, про которое сказал каждый собеседник: "Где бордель, там и казино".

Блеф №2. Легальные клубы игры в покер

Пока одни сидят в подполье, другие ищут способы легализовать бизнес. Так, в десяти городах России работает Школа спортивного покера. О себе везде рассказывают открыто, ведут группу "ВКонтакте". В Москве "школа" расположилась в vip-зале бывшего казино Golden Palace возле станции метро "Белорусская". На входе вывеска и классическое оформление букмекерской конторы Bingo-Boom. Внутри три электронных стола для игры в покер, много электронных терминалов с классическими играми из автоматов, продают и лотерейные билеты.

Часть посетителей напоминает бандитские 90-е годы. Пожилой мужчина, одетый во все черное, в шляпе с широкими полями через прикрытые веки наблюдает за игрой, раздавая советы соседям. Другой мужчина с солидным животом в дорогих часах в сопровождении блондинки постоянно докупает фишки. Снова много выходцев с Кавказа. Часть посетителей уже знают друг друга по именам, подшучивают и просят одолжить "пятихатку" на фишки. Все чувствуют себя довольно комфортно и в безопасности.

Согласно информации с сайта, здесь лишь обучают игре в покер. У каждого игрока за электронным столом свой планшет, на котором установлена программа CashPokerPro. Предполагается, что посетители платят за время обучения, хотя по факту получается иначе – судя по публике, многие уже давно умеют играть в покер. Программа содержит обучающие элементы, но их можно отключить, что все и делают. "Школа" практически каждый день проводит фри-роллы и турниры. Клиентов регистрируют и выдают личные электронные карты, на которых копятся баллы. Вход в фри-ролл бесплатный, на карте есть стартовая сумма. Но ее можно очень быстро проиграть. Тогда делаешь ре-бай (новый вход в игру), который стоит от 500 до 1000 рублей в зависимости от дня недели. За него "школа" берет комиссию 5 процентов. Получается, что платишь ты далеко не за время "обучения", а за электронные фишки.

Организаторы нашли лазейку: возможность в любой момент включить учебный режим на планшетах

Выигрыш в фри-ролле дает право бесплатного участия в турнире. Обычная стоимость – тысяча рублей. Банк турнира собирается со всех участников и доходит до 70 тысяч рублей. Есть и кэш-игры, вход в которые стоит 5 тысяч рублей. За эти деньги ты получаешь фишки на карту и бесплатный бар. Главное прикрытие "школы" – отсутствие денежного оборота в игре. Даже выигрыш банка в турнире будет у тебя на карточке. Единственный способ обналичить электронные фишки – продать другим игрокам. Но в то же время все деньги проходят через кассу, за ре-баи и адд-оны даже выдают кассовый чек. Похоже, что организаторы нашли лазейку: возможность в любой момент включить учебный режим на планшетах. И с помощью электронных карт освободили себя от ответственности за наличие денежного оборота.

"Все игры, которые проводятся на электронных столах – это все подпольная деятельность. Мы понимаем, что это полный нелегал, потомучто там, скорее всего, деньги в интернете крутятся", – объясняет организатор Good One Poker Team Кирилл Мельниченко.

Кирилл из тех людей, которые хотят легализовать покер без прикрытия "школой". Для них это спорт, и играть в него интересно и без денег. Сегодня существует всего несколько таких объединений. Самое крупное – московский карточный клуб Poker52. Здесь платишь только за вход, выиграть что-то невозможно.

В какой-то момент все меняется, и на следующий день ты не ходишь в тех же тапочках, не ездишь в городском транспорт, не живешь в каком-то Урюпинске

Остальные клубы спортивного покера – это пока что незарегистрированные общественные движения. Кирилл организует турниры в анти-кафе или в обычных кафе, причем всю игру снимают на камеры, чтобы не было претензий от правоохранительных органов. Игроки платят только за аренду помещения и за работу крупье. Пока что Кирилл собирает все необходимые документы, заявления от игроков. Примерно через год планирует зарегистрироваться в Министерстве юстиции, чтобы за выигрыш можно было давать хотя бы медаль. Игра без денег привлекает не многих – в среднем на турнир в Санкт-Петербурге собираются 25-30 человек. Многие отказываются сразу, когда им говорят, что денежного выигрыша нет.

"Есть такой мотив – срубить денег в легкую: сорвать джекпот или выиграть в карты. Это способ поменять статус, решить какие-то накопившиеся проблемы, раздать долги и так далее с помощью игры, где случайность может перевернуть судьбу. В них люди считают себя победителем, не когда выиграли 9 партий из 10, а когда жизнь радикально переменилась. У человечества такое представление о победе: в какой-то момент все меняется, и на следующий день ты не ходишь в тех же тапочках, не ездишь в городском транспорт, не живешь в каком-то Урюпинске. Все меняется в одночасье!" - комментирует психолог Ольга Маховская.

Поэтому спортивный покер интересен очень малому количеству людей. Остальные же ищут другие способы испытать судьбу. И делают это не только в подпольных казино, но и дома, сидя на диване.

Блеф №3. В России запрещены онлайн казино

Проводить азартные игры в интернете также запрещено законом с 2006 года. Но существует множество игорных сервисов, зарегистрированных в офшорных зонах. На них не распространяется действие российского законодательства. Единственный способ борьбы с ними – блокировка. С 2014 года Роскомнадзор создал соответствующий реестр и отслеживает работу нелегальных сайтов, останавливает доступ к ним. Но уже через пару дней появляются "зеркала", где посетители могут продолжить свою игру. Самый популярный сервер PockerStars работает так уже более десяти лет.

Сеть предлагает стерильный, может быть, просто устроенный продукт, построенный на быстром возбуждении, разрядке и конкуренции

Зависимость перешла из живых казино в виртуальные. Здесь также можно проигрывать или выигрывать деньги. Интересно, что за выигрыш также нужно платить 13-процентный налог государству. Выходит немного странно: казино нелегальное, а вот налоги вполне легальные. "Сеть предлагает стерильный, может быть, просто устроенный продукт, построенный на быстром возбуждении, разрядке и конкуренции. И поскольку в этом уже задействованы деньги, то сам по себе выигрыш тоже может стать мотивом. В этом случае мы говорим о сложной зависимости. Потому что такого рода деятельность, связанная с получением денег, вытесняет нормальные способы заработка. Это уже не просто досуг, этот способ жизни", – говорит психолог Ольга Маховская.

23-летний москвич Алексей М. уже больше пяти лет живет на доходы от игры в онлайн покер. Для молодого человека это скорее основная работа, чем просто увлечение. За игрой он проводит в среднем восемь часов в день, еще пару часов оставляет на изучение теории: формул и новых программ, которые умеют просчитывать комбинации.

Блокировки сайтов никогда особо не мешали: всегда находились новые, или быстро восстанавливались старые

"Покер – это чистая математика, ну еще логика. Нужно просто выучить алгоритмы и набраться опыта. Основные деньги идут от так называемых фишей – чуваков любителей, которые много проигрывают", – объясняет Алексей. Блокировки сайтов никогда особо не мешали: всегда находились новые, или быстро восстанавливались старые. Правительство продолжает поиск решения этой проблемы. 16 февраля 2017 года в Госдуме одобрили законопроект о запрете перевода денег из России в банки иностранных компаний и частных лиц, которые были замечены в проведении азартных игр. Но пока что это лишь законопроект, и несовершеннолетние юноши продолжают проигрывать родительские деньги.

Блеф №4. Российские Лас-Вегасы

В 2009 году было объявлено о строительстве игорных зон в России. Изначально их было четыре:"Азов-сити", "Приморье", "Сибирская монета", "Янтарная". В июле 2014 года по инициативе президента Владимира Путина решили построить пятую – в Крыму. Планировали создать российские Лас-Вегасы: сеть казино, многочисленные рестораны и отели, парки аттракционов, облагороженная территория. Игорный бизнес должен был предоставить новые рабочие места, развивать туристическую и транспортную инфраструктуру. Но на сегодняшний день на отдаленных от больших городов территориях, измеряющихся сотнями гектаров, стоят лишь одинокие здания казино с отелем и парой ресторанов.

​"Игорный бизнес как таковой не может быть локомотивом развития отдельно взятой территории, он работает только в связке с туристическим, является его придатком. Реалии показали бесперспективность закона, что мы увидели пару лет назад, когда игорная зона была определена в Сочи", – комментирует экс-председатель Правления СРО "Ассоциация букмекерских контор" Николай Оганезов.

Спустя пять лет, когда уже были запущены первые казино в игорных зонах, политики поняли свой просчет. В результате главный удар был нанесен по "Азов-сити" – игорной зоне, которая в начале казалась самой перспективной: открылась первой, работали целых три казино, всегда была на слуху. Инвесторы готовы были вкладывать средства в развитие зоны. Так, "Роял тайм групп" собиралась построить еще один комплекс казино с отелями, общей стоимостью 17 миллиардов рублей.

Но планы изменились, когда в августе 2016 года правительство внесло поправки в закон об азартных играх. Постановили открыть казино в ряде бывших олимпийских объектах в Сочи, и в целом перенести игорную зону в ближе к курорту.

Первое заведение построили за полгода: инвесторы нашлись быстро, и уже 5 января 2017 года посетители казино в Красной поляне делали свои первые ставки. По закону в одном регионе может работать лишь одна игорная зона. Поэтому в 2019 года "Азов-сити" должна быть ликвидирована: необходимо закрыть три казино, несколько ресторанов и отелей, оставить недостроенный концертный зал. Это потеря миллиардов долларов для инвесторов. Хотя изначально, когда принимали решение о создании игорных зон, инвесторам обещали, что на работу игорных заведений будут выдавать лицензии на десять лет, в течение которых им не грозит закрытие.

Нет никакой системы защиты инвестиций в игорный бизнес

"Если внимательно изучить эту история с точки зрения законодательства, то совершенно ясно, что каждая игорная зона, ныне действующая или находящаяся в проекте, постоянно находится под ударом. И любое вложение туда, инвестирование денег можно отнести к высоким рискам. Потому что законодатель не обеспечил стабильность правового поля. Нет никакой системы защиты инвестиций в игорный бизнес", – объясняет Николай Оганезов.

Поэтому возникает много трудностей еще на этапах строительства. Открытие зоны "Приморье" в Алтайском крае, например, изначально планировалось на ноябрь 2011 года. Но первое и пока единственное казино Tigre de Cristal увидело посетителей на четыре года позже. На территории 620 гектаров, собственно, больше ничего и нет кроме этого развлекательного комплекса. Тем не менее, зона "Приморье" пользуется спросом. Она находится достаточно близко к Владивостоку – чуть больше 50 километров. От аэропорта еще меньше – можно доехать полчаса.

"Людей достаточно много, особенно если выступают какие-нибудь музыкальные группы, или просто праздники. Но основная масса – это азиаты. Их всегда очень много", – рассказывает посетитель казино Евгений Гайтанов.

При выборе "Приморья" как одной из игорных зон и была сделана ставка на то, что сюда смогут приезжать соседи из азиатских стран – Японии и Сингапура, где казино так же запрещено законом. И с нынешним курсом валют для них это оказалась вполне выгодно. Приезжают выходцы из стран Азии и в зону "Сибирская монета" в Алтайском крае, где работает казино Altai palace. В целом все выглядит вполне демократично, вход в казино бесплатный, строгого дресс-кода нет.

"Публика – обычные люди. Нет такого, что сплошные богатые дядьки, которые разбрасываются деньгами. Но при этом у них какие-то заоблачные цены на отели. Не знаю, кто вообще там живет, потому что гораздо проще отъехать на 20-30 километров и остановиться в отеле в пять раз дешевле", – вспоминает посетитель Андрей Устенко.

Так две из четырех работающих зон привлекают в большей мере иностранных туристов. В игорной зоне "Янтарная" первое казино Magic Cristal открылось в апреле 2016 года. Еще одно – Sobranie – всего пару недель назад. Отелей рядом нет, но до Калининграда не так уж далеко – меньше 40 километров.

Пока что зона практически не развита, но планов по строительству много. Владельцы рассчитывают, что гостей из других стран, в том числе, будет привлекать близость балтийских пляжей. Но пока что легальные казино в России напоминают одинокие амбары с богатой внутренней отделкой на заброшенных территориях. Для создания современных курортных городов здесь еще нужно приложить много усилий и денег.

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Игорный бизнес уходит в подполье, в Интернет. Игроманов это, похоже, вполне устраивает

Весной 2016 года в правительственных кругах вновь пошли разговоры о том, чтобы частично легализовать игорный бизнес в России. Рассматривали вариант вернуть автоматы. Налог в 20 тысяч рублей с каждого однорукого бандита помог бы залатать дырку в бюджете, возникшую после 2009 года. Но обществу это не нужно. Все-таки среди игроков больше сторонников легализовать покер или рулетку, чем примитивные машины. В итоге игорный бизнес уходит в подполье, в Интернет. Игроманов это, похоже, вполне устраивает. Впрочем, как и некоторых российских чиновников, не пытающихся найти верное решение в сложившейся ситуации.