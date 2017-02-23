Порошенко удовлетворен диалогом, установленным с администрацией Трампа

Президент Украины Петр Порошенко удовлетворен диалогом, установленным с администрацией президента США Дональда Трампа, несмотря на опасения в Киеве, что Трамп может пожертвовать связями с Украиной в пользу более тесных отношений с Россией.

Порошенко заявил на заседании Верховной Рады Украины 22 февраля, что его беседы с Трампом, Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом вызывают оптимизм.

"На данный момент, я счастлив, как мы строим мосты, и как наш диалог работает к лучшему с администрацией США," - сказал он.

Подтверждение связей с Вашингтоном, которое получил Порошенко во время недавних встреч с западными политиками, прозвучало в то время, когда одна из ключевых союзников Киева - Германия - выразила обеспокоенность провалом очередной попытки остановить боевые действия на востоке Украины.

Новое соглашение о прекращении огня должно было вступить в силу 20 февраля. При этом и Украина, и поддерживаемые Россией сепаратисты обязаны были отвести тяжелые вооружения линии фронта. "Истина заключается в следующем: прекращение огня не сохраняется", - заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, добавив, что это "вызывает тревогу."