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Новости

В Женеве пройдут переговоры по Сирии – первые под эгидой ООН в этом году

Стаффан де Мистура

Стаффан де Мистура

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В Женеве в четверг откроются новые переговоры по урегулированию сирийского конфликта — первые под эгидой ООН в этом году. На встрече обсудят создание новой конституции и выборы в Сирии. В переговорах будет участвовать сирийское правительство и группировки вооружённой оппозиции.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил хрупкое, но сохраняющееся перемирие. По его словам, от переговоров не стоит ожидать прорыва, но они дадут начало дискуссии о политическом урегулировании в Сирии.

В декабре прошлого года был объявлен режим прекращения огня между сторонами конфликта. Соглашение, заключенное при посредничестве России и Турции и одобренное Советом Безопасности ООН, неоднократно нарушалось.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на переговорах в Женеве
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Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственная армия борется с группировками вооруженной оппозиции. Коалиция из нескольких десятков государств во главе с США проводит операцию против сил запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство". По данным ООН, за время вооруженного конфликта в Сирии погибли более 300 тысяч человек.

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