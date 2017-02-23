Азербайджан объявил в розыск трех депутатов Европарламента

Азербайджан объявил в международный розыск трех депутатов Европейского парламента по обвинению в "многократном незаконном въезде на оккупированные территории" страны. Имеется в виду территория Нагорного Карабаха, которую в понедельник посетили эти депутаты, играя роль наблюдателей на местном референдуме.

Речь идет о депутатах Франке Энгеле из Люксембурга, Елене Теохарус с Кипра и Яромире Штетине из Чехии. Штетина в интервью Чешскому телевидению назвал действия Баку "наградой за его действия в защиту демократии".

Референдум о новой конституции самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики был инициирован местными властями и не признан ни Азербайджаном, ни Минской группой ОБСЕ, в которую входят США, Россия и Франция.

В начале февраля власти Белоруссии экстрадировали в Азербайждан российского блогера Александра Лапшина. Его обвиняют в нарушении государственной границы (за поездки в Нагорный Карабах и въезд в Азербайджан в нарушение запрета) и в "антигосударственной деятельности".