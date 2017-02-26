Новый мужчина: герой или домработница?

Разрушение и реставрацию маскулинного образа обсуждаем с молодыми моделями, этнографом Игорем Морозовым, историком Ольгой Ванштейн, антропологом Федором Орловым и молодыми людьми, проходящими альтернативную военную службу.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 26 февраля в пять часов вечера.