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Рожденные после СССР

Новый мужчина: герой или домработница?

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Разрушение и реставрацию маскулинного образа обсуждаем с молодыми людьми, этнографом, историком и антропологом

Разрушение и реставрацию маскулинного образа обсуждаем с молодыми моделями, этнографом Игорем Морозовым, историком Ольгой Ванштейн, антропологом Федором Орловым и молодыми людьми, проходящими альтернативную военную службу.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 26 февраля в пять часов вечера.

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