Новый мужчина: герой или домработница?

Разрушение и реставрацию маскулинного образа обсуждаем с молодыми людьми, этнографом, историком и антропологом
Разрушение и реставрацию маскулинного образа обсуждаем с молодыми моделями, этнографом Игорем Морозовым, историком Ольгой Ванштейн, антропологом Федором Орловым и молодыми людьми, проходящими альтернативную военную службу.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в воскресенье, 26 февраля в пять часов вечера.
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