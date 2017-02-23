Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма в центре города

Архивное фото

Архивное фото

Смотреть комментарии

В Екатеринбурге около 150 человек провели акцию протеста против строительства православного храма на акватории городского пруда. Акция не была согласована с властями, однако полицейские не вмешивались в происходящее. Об этом сообщает портал 66.ru.

Храм на воде власти Екатеринбурга планируют построить к 2023 году. Высота собора, как ожидается, составит около 60 метров. Противники строительства считают, что храм испортит вид на городской пруд, который был образован в 1723 году при основании Екатеринбурга.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG