В Екатеринбурге протестуют против строительства храма в центре города

В Екатеринбурге около 150 человек провели акцию протеста против строительства православного храма на акватории городского пруда. Акция не была согласована с властями, однако полицейские не вмешивались в происходящее. Об этом сообщает портал 66.ru.

Храм на воде власти Екатеринбурга планируют построить к 2023 году. Высота собора, как ожидается, составит около 60 метров. Противники строительства считают, что храм испортит вид на городской пруд, который был образован в 1723 году при основании Екатеринбурга.