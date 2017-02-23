В Конго повстанцы захватили грузинского летчика и требуют выкуп

Министерство иностранных дел Грузии подтвердило, что ведет консультации с властями Демократической Республики Конго о выяснении обстоятельств пленения конголезскими мятежниками военного летчика полковника запаса ВВС Грузии Иосифа Осураули. Летчик отправился воевать в Конго несколько месяцев назад по собственной инициативе. 27 января мятежники сбили два вертолета военно-воздушных сил Конго, одним из которых управлял Осураули.

По данным семьи заложника, мятежники требуют за его освобождение миллион долларов США. Но эту информацию ни в МИД, ни в министерстве обороны пока официально не подтверждают и отказываются отвечать на вопрос, ведутся ли переговоры с антиправительственными формированиями об освобождении грузинского офицера.



Министерство обороны Грузии подчеркивает в своем заявлении, что Осураули действовал по собственной инициативе и грузинское правительство не имеет отношение к его решению уехать на войну в Конго. Тем не менее парламентская оппозиция требует от властей, выполнить свой конституционный долг и "сделать все возможное для освобождения грузинского офицера и гражданина".