Космический "грузовик" компании SpaceX пристыковался к МКС

Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX со второй попытки пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Корабль Dragon был запущен на орбиту 19 февраля с помощью ракеты Falcon 9. Изначально стыковка космического "грузовика" с МКС была запланирована на вторник, однако из-за сбоя в работе бортового компьютера процесс стыковки был отложен.

Dragon доставил на МКС около двух с половиной тонн груза.