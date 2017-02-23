Космический "грузовик" компании SpaceX пристыковался к МКС

Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX со второй попытки пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Корабль Dragon был запущен на орбиту 19 февраля с помощью ракеты Falcon 9. Изначально стыковка космического "грузовика" с МКС была запланирована на вторник, однако из-за сбоя в работе бортового компьютера процесс стыковки был отложен.
Dragon доставил на МКС около двух с половиной тонн груза.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.