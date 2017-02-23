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Новости

Космический "грузовик" компании SpaceX пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

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Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX со второй попытки пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Корабль Dragon был запущен на орбиту 19 февраля с помощью ракеты Falcon 9. Изначально стыковка космического "грузовика" с МКС была запланирована на вторник, однако из-за сбоя в работе бортового компьютера процесс стыковки был отложен.

Dragon доставил на МКС около двух с половиной тонн груза.

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