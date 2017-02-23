Помощник Манафорта рассказал о плане возвращения Януковича на Украину

Константин Килимник, помощник бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, разработал план возвращения Виктора Януковича из России на Украину. Документ под названием "Мариупольский план" предусматривает возвращение Януковича в качестве "регионального лидера Донецкой и Луганской областей" Украины, с возможным привлечением "нынешних лидеров сепаратистов".

22 февраля в разговоре с корреспондентом Радио Свобода в Киеве Кристофером Миллером Килимник также рассказал, что в 2016 году, во время предвыборной кампании в США, он "информировал Манафорта о ситуации на Украине каждые несколько месяцев". По словам Килимника, последний раз он разговаривал с Манафортом "несколько недель назад". Константин Килимник утверждает, что Манафорт "не был связан" с разработкой "Мариупольского плана". При этом он допустил, что Манафорт может вернуться на Украину, где он последний раз был в 2015 году, в случае "появления серьезного проекта, который мог бы принести мир в эту страну".

С 2005 года Пол Манафорт работал на Украине консультантом олигарха Рината Ахметова, а затем политтехнологом в предвыборном штабе Виктора Януковича на президентских выборах 2009 года. В этот же период Килимник сначала был переводчиком Манафорта, а затем стал одним из его ближайших помощников, фактически возглавив киевский офис политтехнолога. Как сообщало издание Financial Times, Манафорт взял Килимника в свою команду из-за блестящего знания английского языка. Килимник, по данным FT, родился в 1970 году и в числе прочего прошел обучение московском Институте военных переводчиков, который в советские времена курировался КГБ и ГРУ. В интервью Радио Свобода Килимник отверг какую-либо связь с российской разведкой или другими спецслужбами.

Пол Манафорт ушел в отставку с должности главы избирательного штаба Дональда Трампа 19 августа. Четырьмя днями ранее Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что ведомство располагает списками людей, получавших деньги из кассы украинской "Партии Регионов" с 2007 по 2012 год. В их числе, по словам Сытника, был и Манафорт, который получил от партии Януковича в виде "конфиденциальных выплат наличными" почти 13 миллионов долларов. Сам 67-летний политтехнолог и лоббист, начинавший свою карьеру в администрации президента США Рональда Рейгана, отрицает это.

Американские СМИ утверждают, что Манафорт - один из трех бывших сотрудников штаба нынешнего президента США, возможные связи которых с Россией расследует ФБР. Сам Манафорт отрицает какие-либо связи с Россией. В администрации Дональда Трампа он не получил никакой должности.

20 февраля газета The New York Times сообщила о другом плане мирного урегулирования на Украине, который якобы передал в администрацию Трампа депутат украинской Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрей Артеменко. Этот план, в частности, предусматривает "проведение референдума о передаче Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет, снятие санкций с Москвы и вывод российских войск из Донбасса". Артеменко не отрицает наличие такого плана, но говорит, что не контактировал с представителями американского президента. Украинские власти назвали его инициативу "антиконституционной", а парламентская фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из ее состава.