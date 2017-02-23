В Малайзии ждут родственника Ким Чен Нама для опознания – полиция

Один из членов семьи Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, в ближайшие два дня прилетит в Малайзию для опознания. Об этом заявил заместитель главы полиции Малайзии Нур Рашид Ибрахим.

По его словам, пока никто из членов семьи не опознал тело. "В ближайшие два дня один из них, кто живет недалеко от Малайзии, прибудет для проведения необходимых процедур", – сказал он, не уточнив, кого именно из родственников Ким Чен Нама он имел ввиду.

Ранее местные СМИ сообщали, что сын Ким Чен Нама – Ким Хан Соль – прилетел в столицу Малайзии в минувший вторник и посетил госпиталь, где находится тело его отца, однако малайзийская полиция опровергла эту информацию.

С момента смерти Ким Чен Нама в Куала-Лумпуре 13 февраля задержаны четыре человека, в том числе один гражданин Северной Кореи. По предварительным данным, Ким Чен Нама отравили в аэропорту, когда он направлялся из Малайзии в Макао.

Пхеньян раскритиковал действия властей Малайзии заявив, что Куала-Лумпур "несет наибольшую ответственность за смерть гражданина КНДР, обладавшего дипломатическим паспортом, в международном аэропорту", передает ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Также ЦТАК выражает уверенность "в причастности Сеула" к убийству. При этом имя и родственные связи погибшего в сообщении агентства не называются.

Кроме того, власти Северной Кореи обвинили Малайзию в желании придать "политическую окраску" делу о передаче тела Ким Чен Нама. Власти Малайзии отказываются выдавать тело напрямую представителям посольства Северной Кореи.