Transparency сообщила о конфликте интересов в Минобороны России

В министерстве обороны России есть возможные конфликты интересов, связанные с закупкой самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом говорится в докладе центра антикоррупционных исследований "Transparency Internalional – Россия", опубликованном в четверг.

Из доклада следует, что сын первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова Даниел Цаликов возглавляет департамент продаж "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС). "Потенциальный конфликт интересов выражается в возможности лоббирования интересов компании, в которой имеет оплачиваемую работу его близкий родственник", – указывает Transparency.

Также в докладе сказано, что дочь временно исполняющего обязанности начальника Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Сергея Байнетова Татьяна Байнетова занимает должность директора по контрактам в ГСС. Она также может иметь личную заинтересованность в том, чтобы Минобороны закупало самолеты Sukhoi Superjet.

В конце января 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу поручил предложить варианты замены пассажирских самолетов Ту-154 на российские аналоги. Среди вариантов рассматривались самолеты Sukhoi Superjet. 22 февраля в Минобороны рассказали, что ведомство пока не планирует менять Ту-154 на SSJ100, так как он может не подойти по ряду характеристик.