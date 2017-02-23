Прокуратура: похищен народный депутат Украины Гончаренко

В Одессе неизвестными похищен народный депутат Украины от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. Эту информацию официально подтвердили в прокуратуре Одесской области и Службе безопасности Украины.

Во фракции БПП Алексея Гончаренко не видели со вчерашнего вечера. Коллега Гончаренко по фракции Александр Бригинец сообщил в социальной сети, что пропавший депутат вчера выехал на срочную встречу в Одессу и впоследствии перестал выходить на связь.

Заместитель главы самой большой фракции в украинском парламенте Алексей Гончаренко приобрел известность в связи с рядом неоднозначных поступков и заявлений. Так, в начале февраля в знак протеста против высказываний посла Германии на Украине Эрнста Райхеля о возможности провести выборы в Донбассе даже в присутствии российских военных депутат разрисовал фрагмент Берлинской стены, расположенной у посольства Германии в Киеве.