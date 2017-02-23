Будапешт не будет претендовать на Олимпиаду-2024

Правительство Венгрии объявило о том, что отзывает заявку на проведение в Будапеште летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом 22 февраля сообщило агентство Reuters. Власти объяснили такой шаг отсутствием политического и национального единства в вопросе необходимости проведения Игр в своей стране.

Решение было принято после встречи премьер-министра страны Виктора Орбана, мэра Будапешта Иштвана Тарлоша и Венгерского олимпийского комитета. В Международном олимпийском комитете заявили, что будут ждать официального уведомления об отзыве заявки.

Столица Олимпиады-2024 будет определена 13 сентября 2017 года на конгрессе Международного Олимпийского комитета в городе Лима в Перу. Теперь на право проведения соревнований претендуют Париж (Франция) и Лос-Анджелес (США).