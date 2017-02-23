Париж: протесты старшеклассников против полицейского насилия

В Париже сотни старшеклассников вышли в четверг на протест против применения полицией силы. Они заблокировали входы в десятки школ, прежде чем отправиться на несанкционированную уличную акцию, где их уж ожидали спецподразделения полиции по борьбе с массовыми беспорядками.

Протест был последним из череды нескольких, вспыхнувших в северных пригородах Парижа, где 22-летний африканец якобы был, якобы, изнасилован полицейскими при помощи дубинки при аресте 2 февраля. Это произошло в районе, где проживает большое число иммигрантов. Протесты произошли за два месяца до президентских выборов, в ходе которых в первом туре ожидается победа лидера крайне правых Марин Ле Пен, главы антииммигрантской партии Национальный фронт.

Власти учебных учреждений Парижа заявили, что более 10 школ были охвачены беспорядками, в ходе которых молодые люди стаскивали мусорные баки и другие предметы, чтобы заблокировать входы. Однако никаких сообщений о насилии не поступало. В социальных сетях говорилось о перестрелках на окраине французской столицы в ходе мирного митинга на площади де-ла-Насьон на востоке Парижа, где спецназ выдвинулся для подавления беспорядков, которые могут завершиться столкновениями.