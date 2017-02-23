Активист Ильдар Дадин пока остается в колонии в Алтайском крае

Активист Ильдар Дадин, который, согласно решению Верховного суда России, должен быть освобожден, пока остается в колонии в Алтайском крае. Как заявил начальник колонии его жене Анастасии Зотовой, в четверг на свободу Дадин не выйдет.

Ильдар Дадин – единственный в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Он был приговорен к трем годам лишения свободы. После решения Конституционного суда по вопросу о правоприменении статьи Верховный суд постановил приговор Дадину отменить, а самого активиста отпустить из-под стражи. Жена Дадина Анастасия Зотова сразу же после этого вылетела в Барнаул, чтобы встретить мужа.

Накануне также стало известно об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дело в связи с жалобами Дадина на пытки в карельской колонии, где он отбывал наказание ранее. Будет проведена новая проверка.