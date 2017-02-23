Жизнь со смыслом

В историю благотворительности, как правило, вписываются громкие имена или крупные пожертвования. И то, и другое, действительно, помогает решить социальные проблемы, которыми не хочет заниматься государство. Но вместе с тем, без всякой огласки и исключительно по собственному желанию в благотворительные фонды все чаще приходят молодые люди, чтобы потратить свободное от учебы или работы время на помощь умирающим детям, одиноким старикам или находящимся в рабстве.

Наверное, любое общество способно к саморегуляции, если поколение, выросшие на культуре потребления, умеющее считать деньги и время, вдруг оказалось не только способно к абсолютному бескорыстию, но и активно проявляло его. Можно, конечно, предположить, что человеку вообще свойственно быть добрым и помогать другим, и в тощие советские времена эта потребность удовлетворялась трудной заботой о близких и помощью соседям. Сегодня каждый заботится о себе самостоятельно, и для того, чтобы принести старушке хлеб существует социальный работник, а чтобы забить гвоздь - "муж на час". Раньше такого не было, и люди друг другу помогали, выручали кто чем – щепоткой соли, гаечным ключом или поливкой цветов во время отпуска.

Правда, в этом не было чистой добровольности и бескорыстия. Сегодня помогли тебе, завтра – твоя очередь. Даже пионеры, к которым прикрепляли одиноких пенсионеров и ветеранов войны, испытывали, скорее, чувство неловкости, шумной гурьбой вваливаясь в дом, где их тут же пытались угостить чаем с вареньем. Возможно, трудно проявлять бескорыстие, если у тебя самого ничего нет, и альтруизм – удел людей успешных и самодостаточных. Во всяком случае, именно так описала своих помощников координатор волонтеров Центра лечебной педагогики Анастасия Сушко:

- У большинства наших волонтеров своя интересная жизнь. Это может быть пилот, инструктор по йоге, инженер, человек какой угодно профессии, для которого нормально помогать, испытывать не жалость, а сострадание, участвовать в чьей-то жизни. Конечно, они могут найти в этом и свое прибежище, мы с радостью поможем.

Действительно, идеальным волонтером считается человек уравновешенный, состоявшийся, которому есть чем душевно поделиться. Однако Зигмунд Фрейд, например, связывал с проявлением альтруизма чувства вины и меланхолии, полагая, что это психологическая защита, которая просто меняет эгоистический мотив на противоположный.

Волонтер Анна Ветрова, "Дом с маяком". "Люди воспринимают это либо как отклонение, либо как какую-то сублимацию".

Такие психологи, как Карен Хорни и Эрих Фромм связали альтруизм со стремлением к контролю и доминированию. Однако наблюдения другого координатора волонтеров - Анастасии Майоровой опровергают умозаключения психоаналитиков, во всяком случае, что касается детского хосписа "Дом с маяком":

- Я не могу сказать, что к нам приходят обычные люди, но они, как правило, имеют хорошую профессию, любят путешествовать, ходят на выставки. У них есть семьи. Среди волонтеров есть даже многодетные мамы. Но сказать, что это супрособенные люди или с проблемами – нет, таких нет.

Вообще волонтерство в детском хосписе - это не геройство, не спасательство. Здесь очень важно, чтобы волонтер сохранял спокойствие и был внутри собран. Потому что только тогда он поймет, какая помощь нужна семье и примет правильное решение. И люди, которые пришли на эмоциях, они на каком-то этапе пропадают. Но один из наших главных девизов, что семья, ребенок дают нам больше, чем мы можем им дать.

Слова Анастасии Майоровой о том, что бескорыстная помощь наполняет жизнь смыслом и приносит настоящую радость, подтверждают волонтеры самых разных благотворительных организаций – от "Старость в радость" до движения "Альтернатива", которое занимается розыском пропавших и увезенных в рабство людей. Тот факт, что молодые люди готовы заниматься розыскной, порой опасной работой, руководитель Олег Мельников объясняет следующим образом:

- На мой взгляд, сейчас такое время, когда молодые люди хотят себя как-либо реализовать. Возраст 15 до 25 лет – это тот период, когда люди хотят совершить какой-то поступок. Но оценкой их труда не является зарплата, не является успеваемость в школе, в институте, а является именно совершение какого-либо поступка. А молодежь, как правило, очень радикальна, поэтому и приходят к нам.

В волонтерском деле каждый может найти свою нишу, сайты благотворительных организаций обычно поясняют: нужен "волонтер на машине", "для работы с соцсетями", "волонтер, который играет и поет". Кроме того, человек выбирает, кому он хочет помогать – детям с особенностями развития, попавшим в беду людям, одиноким старикам или умирающим. И что самое удивительное, во всяком случае на непосвященный взгляд, эмоциональный эффект для всех волонтеров будет единым – радость от общения с людьми, которым ты помогаешь и чувство удовлетворения.

Любопытно, что еще в XIX веке философ Огюст Конт обозначил формулу альтруизма как "revile pour outrе" - "живи для других", и ему казалось, что именно благодаря проявлениям альтруизма общество станет более гуманным. Несколько позже, правда, этологи объяснили бессмысленное вроде бы в конкурентной среде животных поведение ухищрениями эволюции, когда важнее сохранность всего вида, а не отдельного представителя. Как бы там ни было, но в России волонтерство сегодня имеет две причины: это единственная возможность проявить позицию активного гражданина и изменить мир к лучшему, другого легального пути здесь нет. Так считает руководитель движения "Альтернатива" Олег Мельников:

- Я вышел из протестной тусовки. Для меня было многое непонятно. Например, на каждой кухне в пятницу практически в любом провинциальном городке найдется хороший оппозиционер, который будет говорить правильные вещи. Но начинать менять мир с себя сложно. С кого-то легче. А волонтерам проще, потому что они меняют себя через кого-то. Я думаю, что политическая ситуация в стране меня подтолкнула: я не видел никакой перспективы для молодых людей, если он не шли в какие-то провластные структуры. И эту ситуацию хотелось сломать.

Но хочу сказать, что от политики мы сейчас отошли. Почему так важно было стать депутатом Госдумы в какой-то момент? Потому что в среднем сейчас из моего бизнеса мы тратим от 100 до 250 тыс. рублей ежемесячно на нашу деятельность. Добровольных взносов у нас получается порядка 30 тыс. руб. Ситуация кризиса, разумеется, дает о себе знать. И мы посчитали, что зарплаты депутата как раз будет хватать на поисковую деятельность. Плюс это огромный административный ресурс. К сожалению, пока не удалось реализовать.

Альтруизм высшей пробы

Елена Насиновская, психолог:

- Социальный запрос на бескорыстную помощь, безусловно, есть, потому что очень много людей в ней нуждаются. Но, с другой стороны, потребность делать добро людям – неистребимая, отчасти определяемая врожденными свойствами человека.

Сам термин "альтруизм" впервые ввел в научный обиход Огюст Конт, основоположник социологии, еще в середине XIX столетия. И сразу же противопоставил его эгоизму. Еще в определении альтруизма, как бескорыстной способности делать добро людям, присутствует такой элемент как самопожертвование. То есть мы привыкли считать, что люди, которые осуществляют альтруистические поступки, жертвуют собой, своим временем, силами физическими и психическими. Однако это не так: человек помогающий счастлив. Он либо испытывает моральное удовлетворение, либо радость от улучшения психологического или физического состояния того человека, которому он помог. А если радость, значит никакой жертвенности, на самом деле, нет.

потребность делать добро людям – неистребимая

Конечно, альтруизм многогранен, и побуждающих мотивов может быть много. Для того, чтобы все-таки упорядочить, систематизировать эту сложную картину, я настаиваю в своих работах и экспериментальных исследованиях на существовании двух основных смысловых детерминант. Это мотив морального долга и мотив сочувствия. И, раскрывая психологическое содержание этих мотивов, внутренние причины, побудители альтруистического поведения, (мы их называем в психологии "смыслообразующие мотивы"), мы можем понять общий смысл всей деятельности людей по оказанию бескорыстной помощи. И это, действительно, люди, которые не ждут каких-то внешних наград и поощрений. Это очень важно для определения альтруизма в узком и точном смысле слова. Потому что есть просто помогающее поведение. Мы видим, как человек помогает, но за этим помогающим поведением может быть веер мотивов.

Лина Александрова, фонд "Старость в радость"

Конечно, внешнюю мотивацию альтруизма можно исследовать с помощью опросов и прямых интервью, но обычно лобовой опрос не приводит к выявлению подлинных мотивов. Иногда человек сам недостаточно их осознает и поэтому не может отчитаться. Поэтому мы вышли на нетрадиционные способы диагностики - технику гипноза. И таким образом получили возможность измерить у одного и того же человека степень выраженности и мотивации сочувствия, и мотивации морального долга. И потом сравнить силу действия этих двух мотивов и выявить, какой же мотив у него сильнее действует, а какой является подчиненным.

Так мы выявили пять групп альтруистов по степени соотношения этих мотивов. И, конечно, самую замечательную группу, которую мы так и назвали "подлинные альтруисты", у которых и тот, и другой мотив действовали одинаково сильно и в содружестве. И в этом случае можно говорить о подлинном, истинном альтруизме, когда мотив морального долга и мотив сочувствия настолько объединились, что их практически невозможно даже в эксперименте отделить друг от друга. И тогда надо давать какое-то новое определение этому мотиву, например, назвать это "мотив осуществления блага во имя другого человека". Но это, конечно, альтруизм уже высшей пробы.

Вместе с тем, в наших исследованиях мы выявили довольно большой процент людей, у которых вообще отсутствует мотивация сочувствия. А ведь за мотивацией сочувствия стоит способность к идентификации, к отождествлению себя с другим человеком, вхождению в круг его обстоятельств и постановки себя на его место. За мотивом сочувствия стоит такое фундаментально значимое переживание как эмпатия, то есть способность чувствовать переживания другого человека и проявлять сочувствие, входя в мир его переживания и таким образом понимать другого.

Помочь пожертвованиями и лично можно на сайтах благотворительных организаций

Детский хоспис "Дом с маяком"

Центр лечебной педагогики

Фонд "Старость в радость"

Движение "Альтернатива" (Против рабства)