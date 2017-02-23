Во Владивостоке митинговали сокращенные сотрудники "Радиоприбора"

Во Владивостоке митинговали сотрудники оборонного завода "Радиоприбор", оставшиеся без работы.

Протестующие обратились к представителю президента в Дальневосточном округе Юрию Трутеву и вице-премьеру Дмитрию Рогозину с просьбой погасить долги по зарплате в размере 460 миллионов рублей и ускорить пуск завода, открытого на базе "Радиоприбора".

В результате сокращения в прошлом году потеряли работу тысяча 200 сотрудников "Радиоприбора". Они обратились за помощью к Рогозину, и в конце декабря завод подписал трёхлетний контракт по гособоронзаказу.

Планировалось, что в январе начнется возвращение сокращённых работников в открытый на базе "Радиоприбора" приморский филиал Дубненского машиностроительного завода.

В начале января прокуратура обвинила бывшего гендиректора "Радиоприбора" Михаила Харченко в умышленной невыплате заработанных работниками денег и сокрытии средств.