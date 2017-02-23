Суд в Вене освободил Дмитрия Фирташа из-под стражи

Земельный суд Вены постановил освободить бизнесмена Дмитрия Фирташа после запроса Испании, сообщает издание Weiner Zeitung. По словам адвоката Фирташа, суд решил освободить его без внесения дополнительного залога. Представитель Фирташа уточнил, что бизнесмен сдал загранпаспорт.

Ранее Земельный суд Вены по уголовным делам одобрил экстрадицию Фирташа в США и предложил освободить его под залог в 125 миллионов евро и обязательство не покидать территорию Австрии.

Фирташ был арестован в Австрии в марте 2014 года по запросу США. Его обвиняли в том, что он с помощью взяток пытался получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США.

