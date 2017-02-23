В Москве задержали участников антивоенного фестиваля

Полиция прервала антивоенный концерт "Дезертир-фест" в Москве. Об этом "ОВД-Инфо" рассказал очевидец произошедшего. По его словам, полиция заблокировала выход из подвала, где проходил концерт, и объявила о проверке документов у присутствующих.

В настоящее время полиция задержала около 30 человек. Среди задержанных — координатор Левого Блока Василий Кузьмин и активист Владимир Журавлев. Их доставят в ОВД "Текстильщики". Всего, по данным издания, на концерте было около 80 человек. Полицейские также обещали задержать либо организаторов, либо "вообще всех пришедших на мероприятие".

"Дезертир-фест" проходил пол лузонгом "Против милитаризма, капитализма и фашизма!".Его организаторы выступают за отмену воинской обязанности.

