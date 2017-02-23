ВТО окончательно отменила эмбарго России на поставку свинины из ЕС

Апелляционная инстанция Всемирной торговой организации отклонила жалобу России на отмену введенного ею запрета на импорт свинины и живых свиней из Евросоюза.

Россия ввела эмбарго в начале 2014 года, сославшись на вспышку африканской чумы свиней в Латвии и Литве.

Позже в том же году Россия расширила запрет на импорт продуктов из ЕС в ответ на санкции Евросоюза, введенные в связи с российской позицией в отношении Украины.

В августе прошлого года комитет ВТО по рассмотрению споров отменил эмбарго на ввоз свинины, признав его незаконным.

Россия подала апелляцию и 23 февраля проиграла иск.