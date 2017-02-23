В Севастополе в годовщину начала "крымской весны" зазывали в армию РФ

В Севастополе в четверг прошли мероприятия, посвященные третьей годовщине начала так называемой "крымской весны", завершившейся аннексией Крыма Россией. В центре города прошел митинг-концерт, на котором присутствовали городские чиновники и руководители Черноморского флота.

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Как сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий, в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек. Представители российских властей города зачитали поздравления с "двойным праздником — Днем защитника Отечества и Днем народной воли", имея в виду годовщину массового митинга, состоявшегося три года назад. Участники мероприятия 23 февраля 2014 года заявили о неподчинении новым властям Украины и выбрали "народного мэра" Севастополя — российского предпринимателя Алексея Чалого. Вслед за этим в городе были сформированы "силы самообороны", которые при поддержке российских военных захватили власть и способствовали передаче города под контроль Москвы.

Митинг 23 февраля 2014 года преподносился в российских СМИ как стихийная реакция горожан на события в Киеве. Бывший "народный мэр", ныне депутат российского законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый, однако, в интервью ТАСС недавно заявил, что вместе с соратниками готовил планы захвата власти в городе в течение 10 лет.

И. о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников зачитал со сцены поздравление от российского президента Владимира Путина. Председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева назвала смену власти в Крыму "днями, которые потрясли мир". Начальник штаба Черноморского флота РФ контр-адмирал Виктор Лиина заявил, что в феврале 2014 г. севастопольцы и флот "доказали что они едины и что победить их невозможно".

Кроме митинга, к годовщине приурочили "день открытых дверей" на боевых кораблях Черноморского флота, автопробег отреставрированных машин "Победа" и шествие отрядов "самообороны". В течение дня на информационных экранах в центре города транслировали документальные фильмы и телепередачи о событиях трехлетней давности, а недалеко от памятника адмиралу Нахимову работали пункты отбора на военную службу в российской армии по контракту, которые, впрочем - по свидетельствам корреспондентов Крым.Реалии - не пользовались популярностью.