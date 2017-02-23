Суд в Вене снова арестовал Дмитрия Фирташа – по запросу США

В Вене снова арестован украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ в связи с требованием США о его выдаче.

В Америке его подозревают в преступном сговоре и взяточничестве в связи с незаконным получением лицензии на разработку титанового месторождения в Индии. Мера пресечения по данному делу будет определена 24 февраля.

21 февраля Высший земельный суд Вены постановил выдать Фирташа США, удовлетворив апелляцию прокуратуры, которая обжаловала отказ суда в 2015 году экстрадировать бизнесмена.

Окончательное решение по этому вопросу должен теперь принять федеральный министр юстиции Австрии.



Ранее 23 февраля Земельный суд Вены освободил Фирташа, не взяв залога, но обязав его не покидать пределов Австрии. Данное решение было принято в ответ на запрос Испании об аресте и последующей выдаче украинского олигарха, которого испанские власти подозревают в связях с организованной преступностью и отмывании 10 миллионов евро.

Впервые Фирташа задержали в Вене по запросу США в марте 2014 года, но затем отпустили под залог в 125 миллионов евро, который – по данным "Немецкой волны" – внесли за него российские предприниматели братья Аркадий и Борис Ротенберги, входящие в ближайшее окружение президента Владимира Путина.

О том, куда именно экстрадируют Фирташа, станет известно позже.

