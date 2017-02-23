Дональд Трамп хочет увеличить ядерный арсенал США

Президент США Дональд Трамп намерен увеличить ядерный арсенал страны, так как - по его мнению - она "отстаёт в этой области".

В интервью агентству Reuters американский лидер посетовал на развёртывание Россией крылатых ракет в нарушение договора о контроле за вооружениями этого класса - пообещал поднять этот вопрос на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, когда и если они состоятся.

Кроме того, Трамп заявил, что Китай - при желании - "легко" может решить вопрос о ликвидации угрозы его национальной безопасности со стороны Северной Кореи. При этом президент США заявил, что "крайне рассержен" в связи с испытаниями КНДР баллистических ракет и что одним из ответов может стать ускорение создания систем ПРО для защиты американских союзников - Японии и Южной Кореи.

