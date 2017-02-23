"Ростов" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Сыграны ответные матчи 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Их результаты сообщает официальный сайт издания "Спорт-Экспресс".

"Ростов" в Праге сыграл вничью со "Спартой" 1:1. В первом матча "Ростов" победил 4:0, и по сумме двух встреч российский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

"Зенит" в Санкт-Петербурге выиграл у "Андерлехта" 3:1. В первом матче "Зенит" проиграл 0:2, и за счет мяча, забитого на чужом поле в 1/8 финала Лиги Европы вышел "Андерлехт".

Остальные матчи 1/16 финала Лиги Европы завершились так:

"Шахтёр" Д – "Сельта" 0:2 (1:0)

АПОЭЛ – "Атлетик" 2:0 (2:3)

"Тоттенхэм" – "Гент" 2:2 (0:1)

"Аякс" – "Легия" 1:0 (0:0)

"Фиорентина" – "Боруссия" М 2:4 (1:0)

"Османлыспор" – "Олимпиакос" 0:3 (первый матч 0:0)

"Копенгаген" – "Лудогорец" 0:0 (2:1)

"Генк" – "Астра" 1:0 (2:2)

"Лион" – "АЗ Алкмар" 7:1 (4:1)

"Рома" – "Вильярреал" 0:1 (4:0)

"Бешикташ" – "Хапоэль" Б-Ш 2:1 (3:1)