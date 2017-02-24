Мусульманские деньги для еврейских могил. СБУ "похитила" депутата Рады

Все, что нужно знать рано утром 24 февраля
Доброе утро!
В Москве на антивоенном концерте "Дезертир-фест" задержали по меньшей мере 60 человек. Поводом для этого полиция назвала сообщение о том, что по соседству якобы собирается "подозрительная группировка".
Всего на фестивале собралось около 80 человек. Концерт проходил под лозунгом "Против милитаризма, капитализма и фашизма", его организаторы выступают за отмену воинской повинности в России. Большинство задержанных отпустили.
Американские мусульманские активисты собрали более $90 тысяч для восстановления разоренного вандалами еврейского кладбища в Миссури. Пожертвования сделали более 3 тысяч человек. Организовали сбор денег борец за права мусульман Линда Сарсур и глава мусульманской образовательной организации "Торжество милосердия" Тарик Аль-Мессиди.
Далее о США. Дональд Трамп заявил о намерении наращивать ядерный потенциал своей страны. "Было бы замечательно, я мечтаю, чтобы ни одна страна не могла иметь ядерное оружие. Но если страны собираются иметь ядерное оружие, мы будем лидерами среди них", — сообщил он. В этом же интервью он пожаловался на на развертывание Россией ракет вопреки договору с США.
Северная Корея потребовала от Малайзии прекратить расследование убийства брата лидера КНДР Ким Чен Ына, поскольку та якобы преследует "зловещую цель" и сотрудничает с Южной Кореей. Накануне малайзийская полиция назвала имена двух граждан КНДР, которые разыскиваются в рамках дела об убийстве Ким Чен Нама. Кроме того, Куала-Лумпур объявил четырех подозреваемых в розыск по линии Интерпола. Помимо этого Пхеньян обвинил Малайзию в незаконном вскрытии тела умершего гражданина своей страны. Имя покойного в заявлении не указано, однако "Би-би-си" предполагает, что речь идет о Ким Чен Наме.
Сирия.
В Екатеринбурге мигранты устроили акцию протеста с просьбой не депортировать их на родину. Не менее семи человек из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья забаррикадировались в центре временного содержания с жалобой на антисанитарные условия. Все они, по утверждению прокуратуры, были ранее судимы по разным статьям Уголовного кодекса России, в том числе и по особо тяжким.
На бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подали в суд за "посягательства на суверенитет" Украины. Правозащитник Олег Курчин посчитал, что тот "оскорбительно" отзывался об Одесской области во время одного из своих публичных выступлений. "Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать, <…> поскольку это сепаратистский регион, там у власти все", — именно эту фразу Курчин посчитал "разжиганием национальной вражды".
Еще об Украине. В Киеве похитили депутата Рады от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, а потом выяснилось, что это была инсценировка СБУ, чтобы предотвратить настоящее похищение. Сейчас Гончаренко находится в безопасности, а его неудавшиеся похитители, по словам правоохранительных органов, задержаны. В прокуратуре утверждают, что среди организаторов похищения был отец одного из лидеров движения "Антимайдан", погибшего во время беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Предположительно, он намеревался из мести искалечить Гончаренко, который присутствовал на площади в момент этих событий, а потом выложил в интернет фото с одним из погибших.
Три ссылки о необычных судьбах.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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