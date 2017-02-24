Мусульманские деньги для еврейских могил. СБУ "похитила" депутата Рады

Доброе утро!

В Москве на антивоенном концерте "Дезертир-фест" задержали по меньшей мере 60 человек. Поводом для этого полиция назвала сообщение о том, что по соседству якобы собирается "подозрительная группировка".

Всего на фестивале собралось около 80 человек. Концерт проходил под лозунгом "Против милитаризма, капитализма и фашизма", его организаторы выступают за отмену воинской повинности в России. Большинство задержанных отпустили.

Американские мусульманские активисты собрали более $90 тысяч для восстановления разоренного вандалами еврейского кладбища в Миссури. Пожертвования сделали более 3 тысяч человек. Организовали сбор денег борец за права мусульман Линда Сарсур и глава мусульманской образовательной организации "Торжество милосердия" Тарик Аль-Мессиди.

Далее о США. Дональд Трамп заявил о намерении наращивать ядерный потенциал своей страны. "Было бы замечательно, я мечтаю, чтобы ни одна страна не могла иметь ядерное оружие. Но если страны собираются иметь ядерное оружие, мы будем лидерами среди них", — сообщил он. В этом же интервью он пожаловался на на развертывание Россией ракет вопреки договору с США.





Северная Корея потребовала от Малайзии прекратить расследование убийства брата лидера КНДР Ким Чен Ына, поскольку та якобы преследует "зловещую цель" и сотрудничает с Южной Кореей. Накануне малайзийская полиция назвала имена двух граждан КНДР, которые разыскиваются в рамках дела об убийстве Ким Чен Нама. Кроме того, Куала-Лумпур объявил четырех подозреваемых в розыск по линии Интерпола. Помимо этого Пхеньян обвинил Малайзию в незаконном вскрытии тела умершего гражданина своей страны. Имя покойного в заявлении не указано, однако "Би-би-си" предполагает, что речь идет о Ким Чен Наме.

Сирия.

Иракская армия взяла под контроль аэропорт Мосула, ранее захваченный ИГИЛ.

Отряды сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии захватили центр города Эль-Баб, который оставался последним оплотом ИГИЛ на севере провинции Алеппо.

Россия предложила странам Запада оплатить восстановление Сирии, заметив, что сама она это финансировать не будет.

В Сирии на стороне боевиков воюет не меньше 9 тысяч выходцев из стран бывшего СССР, подсчитали российские спецслужбы.

В Екатеринбурге мигранты устроили акцию протеста с просьбой не депортировать их на родину. Не менее семи человек из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья забаррикадировались в центре временного содержания с жалобой на антисанитарные условия. Все они, по утверждению прокуратуры, были ранее судимы по разным статьям Уголовного кодекса России, в том числе и по особо тяжким.

На бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подали в суд за "посягательства на суверенитет" Украины. Правозащитник Олег Курчин посчитал, что тот "оскорбительно" отзывался об Одесской области во время одного из своих публичных выступлений. "Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать, <…> поскольку это сепаратистский регион, там у власти все", — именно эту фразу Курчин посчитал "разжиганием национальной вражды".

Еще об Украине. В Киеве похитили депутата Рады от "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, а потом выяснилось, что это была инсценировка СБУ, чтобы предотвратить настоящее похищение. Сейчас Гончаренко находится в безопасности, а его неудавшиеся похитители, по словам правоохранительных органов, задержаны. В прокуратуре утверждают, что среди организаторов похищения был отец одного из лидеров движения "Антимайдан", погибшего во время беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Предположительно, он намеревался из мести искалечить Гончаренко, который присутствовал на площади в момент этих событий, а потом выложил в интернет фото с одним из погибших.

Три ссылки о необычных судьбах.

Приключения российского бизнесмена, которого разыскивает Интерпол.

Десять лет назад Энди Санднесс пытался покончить с собой, но остался жив, хоть и полностью искалечил себе лицо. Этим летом он получил новое благодаря лицевой трансплантации. Вот история его операции.

Биография богатейшего человека Африки, который прошел путь от торговли продуктами до владельца одного из крупнейших в мире промышленных конгломератов.

Искренне ваши,

Семь-сорок